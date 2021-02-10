宮崎駿動畫8金句充滿哲理！長大後看《龍貓》、《神隱少女》更有共鳴

編輯／Emily 圖／翻攝自ghibli.jp

宮崎駿動畫電影深受大家喜愛，隨著經典作品《龍貓》重返大銀幕，也讓人想重新回味多部代表作裡的名言金句。宮崎駿動畫總是充滿人生哲理，故事的情節、台詞與許多人的生活經驗類似，不只能產生共鳴，也能從中獲得領悟，陪伴大家度過人生逆境。

《龍貓》

生活壞到一定程度就會好起來，因為它無法更壞。努力過後，才知道許多事情，堅持堅持，就過來了。

人生中會遭遇許多困難，甚至可能屋漏偏逢連夜雨，所有的壞事同時襲來，這時候很容易讓人感到崩潰，覺得永遠沒有轉機，但其實再怎麼糟糕也就這樣，只要堅持不放棄，轉眼間就能撐過了。

什麼時候我們開始無法像孩子一樣肆意地大呼小叫了？心裡的小情緒堆積得像山一樣高，直到溢出來。與其如此，不如永遠像孩子一樣。

隨著年齡增長，人們學會掩飾自己的情緒，不能再如孩童時期，無所顧忌的表達，但有時也應該回歸基本，適時的發洩出來，心裡才不會悶出病來。

有些煩惱，丟掉了，才有雲淡風輕的機會。

很多時候煩惱是自己找的，因為一些原因不斷糾結、無法放下，反而讓自己更辛苦，其實只要適時的看開，放下一些事情，就能海闊天空。

《神隱少女》

人生就是一列開往墳墓的列車，路途上會有很多站，很難有人可以自始至終陪着走完。當陪你的人要下車時，即使不捨也該心存感激，然後揮手道別。

人生就是一段旅程，中間會遇到各式各樣的人事物，但天下無不散的筵席，一定會遇到必須離別的時刻。我們應該要學會把握當下，保持正確的心態，當遇到分離的時刻，也能笑著道別。

這世上有一條路無論如何也不能走， 那就是歧途，只要走錯一步，結果都會是粉身碎骨。

我們常覺得一點小錯沒什麼，但有時候一步錯步步錯，不知不覺就會誤入歧途，導致無法挽回的後果。

《魔女宅急便》

成長是一筆交易，我們都是用樸素的童真與未經人事的潔白交換長大的勇氣。

長大的過程中我們不再天真、單純，會遇到各種現實的考驗，但也是因為有了這些經歷，才能得到成長茁壯的養分。

《霍爾的移動城堡》

被一個人深深地愛著將給你力量；深深地愛著一個人將給你勇氣。

獨自一人面對困境會很難熬，但當有愛你的人在身邊，他的陪伴能帶給你力量，你也會因為愛他而讓自己更勇敢。

《崖上的波妞》

一舉一動，都是承諾，會被另一個人看在眼裡，記在心上的。

雖然自己沒感覺，但你的一舉一動其實都被別人注意，特別是在你喜歡、珍視的人面前，更應該提醒自己，不要因為失誤破壞一段美好的關係。

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