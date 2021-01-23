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保養加一步、按摩更有效　5大抗老必做的事情　沒做等於白費時間

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、PEXELS

秋冬就是抗老的季節，但除了一般塗塗抹抹之外，其實了解趨勢也非常重要，才能針對肌膚所需要的部分，進行加強。保養專家柳燕就提出5大保養趨勢，其中保養加一步，更是超級重要的美肌關鍵，一定要學起來。

▲FANCL,DR.WU,the body shop,保養,抗老。（圖／品牌提供）

1.Clean Beauty

近年保養都在流行無添加的概念，不僅是配方越趨純淨，安心低敏，包裝也講求環境友善，讓美不僅僅只是愛漂亮，更能純淨自然。

▲FANCL,DR.WU,the body shop,保養,抗老。（圖／品牌提供）

2.抗老質量並重

抗老不僅僅是肌膚表層的呵護，更是細胞要修護成健康的細胞，這樣不斷繁衍出來的才會是健康的肌底，不僅僅是細胞質感要提升，繁衍出來的數量也要跟著優化才行。

3.急速滲透科技

將修護營養轉化為級細緻的例子，層層滲入美肌核心，直達肌底層，同時也可以在表面作用，完整修護整個肌膚狀態。

▲FANCL,DR.WU,the body shop,保養,抗老。（圖／品牌提供）

4.保養加一步

近年很流行保養加一步的修護，從3、4年前的美容油，直到現在的導入液，都是在保養前中加上一個步驟，可以讓肌膚更加美麗動人。

▲FANCL,DR.WU,the body shop,保養,抗老。（圖／品牌提供）

5.舒壓按摩效果加倍

其實按摩針對保養品的吸收有加乘的效果，如果每天都可以利用保養的時候，按摩3到5分鐘，其實對於肌膚的吸收效果可以更加完整。

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FANCL核心彈力緊緻精萃，18ML、售價3500元

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FANCL匯聚40年科技研發出核心彈力緊緻精萃，裡面含有嶄新成分彈力還原T蛋白，可以修護直達美肌核心，幫助激活臉部肌膚，搭配香甜碗豆花精華、紫玄米精華、水解大米精華，可以一同幫助肌膚抗老、重現緊緻肌齡。

DR.WU超逆齡緊緻精華露，150ML、售價1100元

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醫美保養品牌DR.WU歷時多年，打造作用於肌膚各層的全方位逆齡科技—「雙波緊緻胜肽科技」，完美融合「超電波複合胜肽」與「瑞士冰河植萃肌因」兩大逆齡配方，啟動自主逆齡動能，雙波段層層修復，1波緊緻修復，2波激活逆齡，全方位改善皺紋細紋、缺乏彈力、紋理粗糙等老化問題。

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蘊含96%天然成分，包括雪絨花、海茴香及海刺芹植物精萃、辣木籽油及阿爾卑斯山蝴蝶花萃取。凝膠水霧質地，清爽好吸收，能迅速補水，使肌膚全日維持水潤澎彈，能達到24小時的長效保濕效果。

關鍵字：

FANCL, DR.WU, the body shop, 保養, 抗老

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