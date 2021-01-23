保養加一步、按摩更有效　5大抗老必做的事情　沒做等於白費時間

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、PEXELS

秋冬就是抗老的季節，但除了一般塗塗抹抹之外，其實了解趨勢也非常重要，才能針對肌膚所需要的部分，進行加強。保養專家柳燕就提出5大保養趨勢，其中保養加一步，更是超級重要的美肌關鍵，一定要學起來。

1.Clean Beauty

近年保養都在流行無添加的概念，不僅是配方越趨純淨，安心低敏，包裝也講求環境友善，讓美不僅僅只是愛漂亮，更能純淨自然。

2.抗老質量並重

抗老不僅僅是肌膚表層的呵護，更是細胞要修護成健康的細胞，這樣不斷繁衍出來的才會是健康的肌底，不僅僅是細胞質感要提升，繁衍出來的數量也要跟著優化才行。

3.急速滲透科技

將修護營養轉化為級細緻的例子，層層滲入美肌核心，直達肌底層，同時也可以在表面作用，完整修護整個肌膚狀態。

4.保養加一步

近年很流行保養加一步的修護，從3、4年前的美容油，直到現在的導入液，都是在保養前中加上一個步驟，可以讓肌膚更加美麗動人。

5.舒壓按摩效果加倍

其實按摩針對保養品的吸收有加乘的效果，如果每天都可以利用保養的時候，按摩3到5分鐘，其實對於肌膚的吸收效果可以更加完整。

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