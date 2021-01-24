NIKE情人節限定鞋有平價替代款　淺粉配紅勾勾好少女，不用花到3萬元

編輯／Emily

NIKE先前與滑板品牌StrangeLove Skateboards聯名，合作的情人節鞋款有著粉紅絨毛鞋面，搭配搶眼的紅色勾勾，可愛配色讓人瘋狂，原價4,400元的鞋子，在網路上還炒價到台幣10,000～30,000元左右。但現在根據爆料帳號IG@ cop_o_clock透露，Nike將推出一雙有著相似配色的平價替代款，之前錯過的話，這次可要好好把握。

▲NIKE與滑板品牌StrangeLove Skateboards於2020年推出的情人節限定鞋款。（圖／翻攝自nike.com）



IG@ cop_o_clock指出，Nike將會在2021年二月推出全新配色的Nike Dunk Low鞋款，這次的顏色是讓人少女心噴發的「Strawberry Pink」，剛好很適合情人節。鞋面以白色為底，結合超嫩的淺粉紅，再加上搶眼的紅色Swoosh、鞋舌、Logo，整體配色真的如草莓一般甜美，預計售價美金100元（約台幣2,798元）。

▲IG帳號@ cop_o_clock透露NIKE今年將推出的情人節款式。（圖／翻攝IG@cop_o_clock）



雖然不像Strangelove聯名款佈滿絨毛，還有具特色的小骷髏頭刺繡和愛心鞋底，但相似度超高的配色還是很吸引人。另外，其他品牌也有推出整雙粉色系的鞋款，女孩們看了特別心動。

▲Strangelove聯名款目前炒賣價還是要上萬元。（圖／翻攝自dealmoon.com）



Adidas Forum '84 Low Minimalist

Adidas Forum 84是他們的經典鞋款之一，這款球鞋將推出「Clear Pink」新配色，整雙鞋全部選用淺粉紅，以解構主義設計，上面用縫線、拼接增添細節，三條線部分和鞋舌則是類似麂皮的材質，顏色是比較深的粉紅。這款預計售價美金110元（約台幣3,078元）。

▲Adidas Forum 84也將推出新配色「Clear Pink」。（圖／翻攝自sneakernews.com，下同）



New Balance 991

New Balance 991鞋款也預計在三月推出新色，這款「Shy Pink」配色，整雙以玫瑰粉紅色為主，Logo、鞋舌、部分裝飾使用銀灰色，再配上白色鞋帶、鞋底，讓整雙鞋被柔化，充滿浪漫少女感。這款預計售價美金250元（約台幣6,996元）。





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