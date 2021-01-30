自然50 美麗無齡／油性、乾性肌膚換季保養大不同　用錯可能爛臉

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、記者湯興漢攝

▲換季肌膚容易不穩定。（圖／Pexels）



時序即將進入春季，天氣變化加上早晚溫差大，肌膚很容易失序，開始出現敏感、過敏等狀況出現，這時應該針對自己的肌膚狀態進行保養，大致上肌膚可以分為乾燥、油性還有混和性3種，只要對症下藥，換季期間一樣擁有好膚況。

＃乾性肌膚

乾性肌膚的特質就是缺水又缺油，這時可以透過化妝水搭配化妝棉或是面膜紙來濕敷幫助肌膚補充滿滿水分，或是可以參考韓國女孩保養的「7水法」，將化妝水不斷疊擦到7次左右，就可以帶給肌膚滿滿的水分。

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積雪草成分添加的超導晶露，擁有凝膠類似狀的質地，超級濃郁的成分可以幫助肌膚迅速補水，一抹就可以重現年輕肌齡。

不只是缺水，乾性肌膚的女孩也缺乏油類的保養，建議可以在日常保養裡面多加一步，就是精華油的呵護，幫助肌膚補充油份，避免外在環境的刺激以及傷害，同時還可以做到油水平衡的效果。

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清爽的精華油質地，一抹就可以立刻吸收進肌膚，裡面除了添加積雪草成分，冷壓玫瑰果油、有機澳洲堅果籽油，不僅臉部可以使用，全身都可以擦。

＃油性肌膚

一般油性肌膚通常都比較缺水，建議可以增加保濕營養就夠，而且保養不宜太過繁複，建議可以挑選一罐可以同時補水的精華，加強肌膚營養成分的吸收，就可以解決換季敏感的狀況出現。

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新肌煥膚7天安瓶最適合肌膚缺乏養分、好像肌膚無法再提升的狀態下使用，一抹就可以立刻幫助肌膚達到頂標，喚醒年輕活力，重現緊緻彈力。

＃混和性肌膚

混和性肌膚通常都會出現兩頰偏乾的狀況，也是最多人擁有的膚質之一，經常會覺得T字出油，但是兩頰相當緊繃，這時候可以挑選擁有修護成分積雪草的乳霜，加強在兩頰乾燥處，T字部位只要做好保濕就可以了，可以使用化妝水濕敷來加強保濕。

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積雪草煥活緊緻撫紋霜Oligopeptide-1修護因子、冰川海藻、野山藥、大豆萃取等數十種滋養植物精華​，可以作為保養最後，封存所有保養成分，將精華牢牢鎖在肌膚底層。

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