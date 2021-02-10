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吃了沒罪惡感的零食在這！盛香珍堅果每包才20元　還有果乾在裡面

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文／C編

堅果對健康有不少好處，像是核桃可以保護心血管、腰果高飽足感，杏仁果也有壞膽固醇降低的效果，每天適量攝取，對身體有幫助。購物網站「Her和她」推出「盛香珍每日堅果量販盒」，裡面有28小包，內含堅果及果乾，一天一包剛剛好，原價750元，特價599元，下單再折30元，等於每小包才20元左右，相當划算。

▲香水,堅果,。（圖／Her）

▲盛香珍每日堅果量販盒（700g/盒，共28小包），原價750元、特價599元，下單再折30元。點我購買。

「盛香珍每日堅果」每包含4種堅果：杏仁、核桃、腰果、榛果粒，以及兩種果乾：蔓越莓乾、藍莓乾，口感、滋味都豐富，吃起來很滿足。

 ▲堅果,盛香珍,保養,保健,營養,。（圖／pexels）

▲堅果對於身體健康非常好。（圖／pexels）

果乾和堅果每天適量攝取，可以幫助保養身體，除了上述堅果ㄉ榛果則可以降血脂、抗發炎，對於保護心臟也有效果，可以維持血管健康、遠離心臟病。

 ▲堅果,盛香珍,保養,保健,營養,。（圖／pexels）

▲適量補充堅果，可以降低膽固醇、血脂。（圖／pexels）

另外，蔓越莓果乾針對女性泌尿道的守護也很有效果，可以達到強健的功效，藍莓乾則有花青素成分，針對身體的抵抗老化、還有讓眼睛修護的效果特別好，適量攝取有助於身體健康。

 ▲堅果,盛香珍,保養,保健,營養,。（圖／pexels）

▲吃堅果有不少好處。（圖／pexels）

堅果不只是可以單吃，也可以磨碎之後加入牛奶、豆漿裡面，不僅可以增添風味，多喝牛奶跟豆漿能夠幫助補充身體所需養分，像是豆漿可以降低壞膽固醇，搭配著堅果飲用可以說是一舉數得的健康養生飲食法，而且超簡單，輕輕鬆鬆就可以製作。

▲香水,堅果,。（圖／Her）

▲盛香珍每日堅果量販盒（700g/盒，共28小包），原價750元、特價599元，下單再折30元。點我購買。

「Her和她」推出「盛香珍每日堅果量販盒」，一箱裡面有28包，一天一包，剛好吃一個月，是全家大小都適合小零嘴，原價750元、特價599元，下單再折30元，很值得買。

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關鍵字：

堅果, 盛香珍, 保養, 保健, 營養, Her和她, Her

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