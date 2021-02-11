新一年開啟新戀情　從身邊「找出潛在情人」測驗快來做

▲有時候最成功的相處，來自原來的友誼，最自在也是最舒服的陪伴。（圖／翻攝自www.imdb.com）

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無論你是剛結束一段戀情，或是單身很久，甚至已經有了伴，卻一直感覺他不是真正適合你的人，無論是處在哪一種感情階段，在鼠年即將劃下句點的最後一天，心中是否有一絲絲點燃想開啟新戀情的感受呢？

每個人期望遇見愛情的方式不同，雖然一相遇就相愛很美，但其實很多的成功戀情，都是從朋友中發展而來的，一直怨嘆找不到最適合的人，或者是一直對已經交往的人總感覺有疑惑與不安，其實80%最適合你的情人，就在你最親近的朋友圈裡，有想過無意識的神經大條斷送了你的桃花嗎？讓這測驗提醒你，是否有人在身邊守護著。在新的一年不妨大膽開啟一場新戀情吧，西洋情人節就快到了呢！

▲了解你喜好的朋友，一直默默的陪伴，在一起的時候也很輕鬆自在，但或許若有似無的情感，是否被你的大條神經錯過？（圖／翻攝PAKUTASO）

好感級

對他而言，你與一般人不同，他有點喜歡你，但不是非你不可，正在觀望中。

1. 跟他相約，遲到很久都還是會在原地等待（但會不會罵人就不一定了）。

2. 傷心的時候，他多半都能跟你聊上幾小時的心事，多半都是用聽的。

3. 就算是他不感興趣的電影，也會硬著頭皮陪你去看。

4. 有時他難過，他會打給你，希望你安慰他。

5. 不會主動探你的私事，但不是完全沒興趣。

▲好像有點心動，但感覺要再看看，但什麼時候能鼓起勇氣？（圖／翻攝PAKUTASO）

喜歡你

喜歡上你了，這還用說嗎。



1. 生日時無論多遠，都會收到對方非簡訊的生日祝福。

2. 在單獨見面時，看得出對方有刻意打扮。

3. 其他朋友眼中，你們兩個的關係讓人感覺，要不就是超好死黨，不然就是很少聯絡，沒有中間值。

4. 有時他會想知道一些關於你的事，像是家人的關係等。

5. 你們會相視而笑。

▲一起相處的氣氛是很重要的，那是一種無法取代的舒適。（圖／翻攝PAKUTASO）

以上各5點符合4點，你身邊有這樣的人嗎？或是你腦中是否有一個固定人選來拿做測試呢？在新的一年鼓起勇氣試著改變看看吧！