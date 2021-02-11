fb ig video ETtoday search mobile

新一年開啟新戀情　從身邊「找出潛在情人」測驗快來做

>

▲兩性示意圖（圖／翻攝自www.imdb.com）

▲有時候最成功的相處，來自原來的友誼，最自在也是最舒服的陪伴。（圖／翻攝自www.imdb.com）

編輯／借借

無論你是剛結束一段戀情，或是單身很久，甚至已經有了伴，卻一直感覺他不是真正適合你的人，無論是處在哪一種感情階段，在鼠年即將劃下句點的最後一天，心中是否有一絲絲點燃想開啟新戀情的感受呢？

每個人期望遇見愛情的方式不同，雖然一相遇就相愛很美，但其實很多的成功戀情，都是從朋友中發展而來的，一直怨嘆找不到最適合的人，或者是一直對已經交往的人總感覺有疑惑與不安，其實80%最適合你的情人，就在你最親近的朋友圈裡，有想過無意識的神經大條斷送了你的桃花嗎？讓這測驗提醒你，是否有人在身邊守護著。在新的一年不妨大膽開啟一場新戀情吧，西洋情人節就快到了呢！

▲愛情,感情,兩性。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲了解你喜好的朋友，一直默默的陪伴，在一起的時候也很輕鬆自在，但或許若有似無的情感，是否被你的大條神經錯過？（圖／翻攝PAKUTASO）

好感級
對他而言，你與一般人不同，他有點喜歡你，但不是非你不可，正在觀望中。

1. 跟他相約，遲到很久都還是會在原地等待（但會不會罵人就不一定了）。
2. 傷心的時候，他多半都能跟你聊上幾小時的心事，多半都是用聽的。
3. 就算是他不感興趣的電影，也會硬著頭皮陪你去看。
4. 有時他難過，他會打給你，希望你安慰他。
5. 不會主動探你的私事，但不是完全沒興趣。

情侶,兩性,牽手,情人。（圖／Pixabay）

▲好像有點心動，但感覺要再看看，但什麼時候能鼓起勇氣？（圖／翻攝PAKUTASO）

喜歡你
喜歡上你了，這還用說嗎。

1. 生日時無論多遠，都會收到對方非簡訊的生日祝福。
2. 在單獨見面時，看得出對方有刻意打扮。
3. 其他朋友眼中，你們兩個的關係讓人感覺，要不就是超好死黨，不然就是很少聯絡，沒有中間值。
4. 有時他會想知道一些關於你的事，像是家人的關係等。
5. 你們會相視而笑。

▲兩性,男人,男女,工具人,交往,暖男,追求,友誼。（圖／翻攝自pixabay）

▲一起相處的氣氛是很重要的，那是一種無法取代的舒適。（圖／翻攝PAKUTASO）

以上各5點符合4點，你身邊有這樣的人嗎？或是你腦中是否有一個固定人選來拿做測試呢？在新的一年鼓起勇氣試著改變看看吧！

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

韓網瘋傳從「用手機姿勢」看隱藏性格、愛情觀　四大類型都有準！

韓網瘋傳從「用手機姿勢」看隱藏性格、愛情觀　四大類型都有準！

2021必買白鞋就選這9雙　NB 574、adidas NMD熱度狂燒

2021必買白鞋就選這9雙　NB 574、adidas NMD熱度狂燒

「朋友圈超小」星座Top 3 ！　天蠍很難走心、冠軍是國家級邊緣人

「朋友圈超小」星座Top 3 ！　天蠍很難走心、冠軍是國家級邊緣人

誰都救不了！「佛系單身王」星座Top 3 　雙子隨緣、水瓶沒人讀懂 新春拜年千萬別犯「7大禁忌」！初三不宜出門、空手出現超失禮 瘦竹竿出局了！華莎、Jessi 「韓系歐美風」當道　大展性感魅力 最新人間香奈兒！「摩納哥公主」泳池變裝秀超精彩　高顏值氣場爆棚 新光三越僅用11天拚出「熟客系統」　翻轉疫情「年賺逾20億元」 4大「錢包招財術」旺一整年！　公母要分清、紅色最容易散財 專訪／派翠克看到「聯名」就砸錢　騙自己「工作需要」破10萬也能秒入手

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面