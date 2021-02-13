秋冬最愛「針織毛衣」！10款修身又時髦　好搭配不用動腦

到了秋冬，女孩們最常穿上身的衣服少不了針織類型的上衣，不過針織上衣雖是基本款的服飾，材質、織紋、版型怎麼選擇都是關鍵，只要選得好，就算是基本款也能穿得又顯瘦又時尚！這次編輯們要推薦的就是今年秋冬最愛的針織毛衣，風格設計都各有巧思，真心推薦給大家！

LOOKin總編輯長【Cow Cow】



Mila Owen針織上衣

對於日系品牌一直都很愛的我，尤其對於這個牌子－Mila Owen情有獨鍾，以前還能出國的時候，去日本絕對是立刻衝去這牌子掃貨～（笑）還好後來台灣有引進這牌子，讓我著實鬆了一口氣！Mila Owen的風格比較屬於是簡約的大人系，價格不會太高，以日系品牌來說算是中價位，也沒有過度複雜或是過度甜膩的設計，但每一件單品的質料跟某些部位的別緻剪裁，總讓人穿起來不只顯瘦，還能展現不單調的微大人感！身上的這件柔和黃色的針織上衣，是今年秋冬的款式，在還沒上架前，就已經在日本官網上鎖定它了！

它其實是一件假兩件式的設計，裡面內搭中長版的白色棉質Ｔ，即便是下半身比較有肉的女生，也不用遮遮掩掩的～柔和的黃色，對東方人的肌膚很友善，穿上後的膚色不泛黃外，還很白皙，也是2021年的大勢色！落肩設計，不管是任何身型的女生，都能夠完美的收縮比例，完全不用擔心針織會讓人看起來顯胖喔！總之，投資一件好的針織上衣真的很重要，像這件，我相信不管過了幾年，穿起來還是非常時髦喔！

LOOKin影音總編輯【Yulie】

KBF灰色2WAY針織上衣

這件是我去年購入的針織上衣，最近才從衣櫃裡翻出來，質料之好、超級保暖，覺得CP值很高。

2件式的搭配設計、外面是件針織短上衣，可以再跟其他單品做搭配，橫條紋的針織紋路也很好看，裡面就是一件基本中長版的針織上衣，且附有一條針織綁帶，可以繫出腰身，穿起來不會顯胖。2件一起穿很時髦又好看，拆開來各別搭配也很好運用。

LOOKin總編輯【Mika】



milaowen針織洋裝套組







▲milaowen針織洋裝套組 。（右圖／via milaowen官網）



我一直很喜歡日系品牌推出的針織單品，尤其是漂亮的煙燻色調，日貨的顏色都會調得剛剛好，穿上不會讓膚色變得混濁！近期最愛的針織是milaowen的針織洋裝套組。裡面是高領的背心針織洋裝，外面是同色系針織上衣，可自由拆開搭配，覺得這樣的組合式服裝可一衣多穿，搭配性很高，超值得投資！

LOOKin副總編【Jennie】

ZARA 羊毛混紡短版毛衣，NT$1,190／PAZZO X Ginny粗針織毛衣，NT$990

今年真的買了好多小毛衣！因為冬季沒有到很冷所以其實內搭發熱衣或襯衫就很足夠了！最近常穿的就是這兩件，ZARA的短版毛衣是趁著折扣的時候買下，大約一千初，可以直接當毛衣也能當作小外套的超實用性，今年真的很值得投資一款質料較好的！搭配洋裝、丹寧褲都很適合。

另一款是台灣平價服飾品牌PAZZO與部落客Ginny居妮的聯名款，V領加上前短後長的設計，混色的毛線營造出軟綿綿的柔和形象，內搭白Ｔ或襯衫單品穿出層次感！

LOOKin美妝主編【Sophie】

PAZZO厚實感麻花針織背心（卡其杏），NT$1,380

冬天衣櫃裡一定要有一件針織背心，好搭配又保暖，隨便穿件洋裝、襯衫，再套上背心就能出門！

最近買到最滿意的就是這款，我喜歡厚實一點的麻花針織，版型會比較挺看起來更有精神，且這款作前長後短，長度剛好可以遮住臀部，修身效果很不錯，穿起來很可愛！加上是我喜歡的奶茶色系，一個禮拜重複穿搭也不會膩！

LOOKin生活企劃主編【Enid】

Heather混織交叉綁帶針織上衣

這款混色的針織毛衣，藍綠色讓我一見鍾情，不但能將膚色映襯得更白皙，澎澎的袖口設計也有說不出的可愛感。雖然整體是寬鬆的設計，但因為具有垂墜感，所以不擔心顯胖，穿起來有種慵懶但不邋遢的氛圍。

另外，最讓我喜愛的就是背後的縷空綁帶設計，能更透膚看起來有點小性感，若是天冷在裡面再搭一件薄高領或是襯衫也很好看！

LOOKin網站行銷企劃組長【Pobbi】

niko and 綁帶開襟長版針織上衣外套

今年在niko and 找到綁帶開襟長版針織外套是我最滿意的冬衣了！不管下身是簡單的牛仔褲或是長裙的款式，套上這樣長版的針織上衣運用綁帶抓出腰線其實就非常修身～

另外這樣帶點毛感的面料不僅穿起來極暖，對於起毛球這種針織大忌也不太會被人發現，加上灰色屬於基本色與長年穿也不退流行的版型，投資一件絕對非常值得！

LOOKin網站行銷企劃【Amanda】

MEIER.Q 暖冬麻花蓬鬆感針織外套杏色／H&M 針織開襟衫黑色

秋冬最喜歡收集針織單品了，各種風格都有，搭配性也高，不管是搭丹寧、裙子還是洋裝等都好看！今年又特別喜歡選購這種開襟衫，不論是直接當作上半身單品還是當外套都可以，我今年購入了這兩件風格迥然不同的針織衫，MEIER.Q 這款真的超級出乎意料！通常麻花感的針織容易顯胖，但這款因為是落肩的版型，麻花的圖樣也很適中，就算是挑選淺色穿起來既保有少女感又不顯壯！因為是杏色在冬裝中搭配性更高，是我這一季出場率相當高的單品！

另外一款H&M的柔軟針織開襟衫，也是我近期很喜歡的戰利品，衣料較薄，但含有羊毛所以保暖度很足夠，Ｖ領加上羅紋袖口，且較為短版的設計，穿起來很顯瘦，除了直接單穿，也很適合內搭襯衫或Ｔ恤，讓我一眼就相中的原因是它金屬波紋鈕扣搭配黑色針織，顯得質感加倍！也是我今年很喜歡的針織單品！

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