Dior絕美「迷濛藍包」詢問度超高！TOP 7新經典款必收

DIOR只要一推出全新配色，就會立刻引發女子間熱烈的討論，在2021擁有超高詢問度的就是這款「迷濛藍」了，以霧霾灰色調為基底加入藍色混合，乍看下有那麼一點接近Dior特有的經典灰，但略為明亮的淺藍色調，在保有優雅耐看之餘又增添了一份活力感！

迪奧灰VS.迷濛藍

特里亞農灰（迪奧灰）

「灰色」是品牌創辦人迪奧先生最鍾愛的顏色，有著極深遠的歷史意義，也被視為品牌的代表色，而DIOR的經典灰色還有個專屬的名字-「特里亞農灰（Gris Trianon）」，靈感源自於凡爾賽特里亞農宮，流露十八世紀宮廷優雅風範，身為DIOR鐵粉的妳應該不難發現，在每季的DIOR系列中絕對會看到灰色的蹤影，除了時尚單品，甚至是DIOR蒙田大道三十號店內外裝潢與陳列，都沿用了這個低調又內斂的色號，優雅又奢華的「迪奧灰」，一直以來在時裝界中都具有崇高的地位！

2021夢幻專屬色迷濛藍

全新推出的DIOR迷濛藍，迷霧感的灰色調中加入了些微的藍色，宛如天空中的一抹雲彩，打造出奢華又具新鮮感的全新色號，彷彿像是迪奧灰的進化版，在不同光線下還會呈現出不同的色彩層次！這個好感度極高的雲朵迷濛藍也已大量運用於Dior Bobby、30 MONTAIGNE、Lady Dior等經典包之中，每款都是雋永不敗的必收藏作品！

2021首推必收新包款



01：Dior Caro，NT$115,000（小型）

2021極具收藏價值的DIOR新包款「Dior Caro」，是女裝暨配件創意總監 Maria Grazia Chiuri 於2021早春度假系列推出的作品，以迪奧先生的妹妹Catherine Dior 於二戰時使用的別名“Caro”為命名，整只包款於義大利的皮革工坊製作，包身上悉心切割的小牛皮革，在18,000道縫點交錯下建構出紋理對稱的籐格紋，正面綴以品牌縮寫金屬 CD 字樣開闔旋扣，呼應著皮鏈帶上的金屬，各種精密的奢華細節都好迷人！

02：ST HONORÉ，NT$135,000（中碼）



部分圖片來源 styledbynima

同樣是DIOR全新發表的包款「Dior St Honoré」，也是30 Montaigne系列的新成員！包款以圓弧及俐落的線條設計，並於中心點綴標誌性CD字樣金屬裝飾，精巧的金屬旋扣開合設計，拿取包內物品時更方便，包身採用耐用度高的粒紋牛皮，並搭配著絕美的迷濛藍色，被譽為年度最美通勤包！

2021收藏系經典包

01：Dior Bobby



部分圖片來源 kenny.diorhotelvan/tuffstuffru

去年甫推出就立刻成為品牌新經典包的Dior Bobby，此款人氣包款也選用了迷濛藍抛光小牛皮精心製成，配以絲絨小牛皮襯裡，從裡到外都散發著迷人光澤感，綴以軍事風格扣環與可拆卸可調節肩帶，擁有可手提、肩背或斜背超多種揹法，共推出中碼與小碼，讓妳依照個人使用需求做選購！

▲Dior Bobby包，NT$110,000（中碼）





▲Dior Bobby包，NT$99,000（小碼）

02：Lady Dior，NT$145,000

Lady Dior象徵著DIOR對高貴典雅及美麗的演繹，兼具精緻優雅與永恆實用的經典手袋，人生中收藏一只絕對值得，採用雲藍色羊皮和Cannage 藤格紋圖案縫線製成，創造出品牌代表性的手袋，點綴著搪瓷「D.I.O.R.」吊飾增添活潑氣息，還可添加多達6個字母或符號徽章，創造出獨一無二專屬於妳的肩揹帶！

03：30 MONTAIGNE，NT$120,000

30 Montaigne蒙田包系列，靈感來自具有歷史意義的標誌性建築，也是品牌最經典的設計作品，新款迷濛藍翻蓋配以同色系搪瓷「CD」鎖扣，增添低調的奢華氛圍，優雅造型與雋永風格絕對是入手後不後悔的經典包！

04：30 MONTAIGNE方形手袋，NT$110,000

同樣是30 Montaigne系列的小盒子包，精緻小巧與高存在感的外型，更是許多時尚部落客指定的精品美包，優雅的同色系搪瓷「CD」鎖扣，靈感取自Christian Dior香水瓶的封口，將個性與高雅線條完美結合，小包控的終極夢幻包款就是它了！

05：SADDLE馬鞍包，NT$105,000



全新迷濛藍配色也替DIOR經典Saddle馬鞍包注入新意，點綴著復古金色色調金屬配件，肩帶均帶有代表性的CD標誌，時髦的外型搭配復古細節，一揹上身就氣勢感十足，還可以自己變換搭配不同款式的肩背帶，創造出屬於自己的Saddle包！



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