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《哲仁皇后》「宜嬪」薛仁雅私服超反差！Supreme帽反戴、球鞋搭西裝帥暈

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記者王蓁蓁 / 綜合報導　翻攝IG@_seorina

超熱韓劇《哲仁王后》收視節節攀升，除了申惠善、金正賢兩名主角討論度超高，劇中飾演氣質女二「宜嬪」的薛仁雅，不只靠著精緻臉蛋完美駕馭古裝，演技與更是擄獲不少觀眾的心，相較劇中展現的甜美形象，私下古靈精怪的她，經常以Supreme鴨舌帽、Nike球鞋等率性小男孩造型亮相，反差萌模樣讓她魅力再添一筆。

▲《哲仁王后》最美女二私服 。（圖／翻攝IG）

▲《哲仁王后》最美女二私服 。（圖／翻攝IG）

▲《哲仁王后》最美女二私服 。（圖／翻攝IG）

▲私下古靈精怪的薛仁雅，經常以率性小男孩造型亮相。

放眼看進劇中，會發現薛仁雅多以嫩藍、粉，或甜美的桃紅色系，展現氣質溫柔的「宜嬪」，而私下薛仁雅生活中卻更愛基本冷色黑、白、灰，穿搭也以休閒與極簡為宗旨，帽子控的她則經常利用帽子、圍巾等配件營造亮點，在獨特典雅的氣質中，更添一股俏皮男孩感。

▲《哲仁王后》最美女二私服 。（圖／翻攝IG）

▲《哲仁王后》最美女二私服 。（圖／翻攝IG）

▲《哲仁王后》最美女二私服 。（圖／翻攝IG）

▲薛仁雅日常造型穿搭率性褲裝比裙裝多。

日常穿搭明顯褲裝比裙裝多的薛仁雅，除了基本必備的牛仔穿搭，也會利用寬褲搭配牛仔外套、或是彩色針織衫再巧戴貝雷帽，讓簡約造型同樣有型搶眼 ; 即便是容易無聊的成套西裝，薛仁雅也能輕鬆穿出自己的風格，以街頭感十足的Vans板鞋混搭，再套上跳色杏色外套，讓on tone的灰色套裝滿滿亮點。

▲《哲仁王后》最美女二私服 。（圖／翻攝IG）

薛仁雅也經常在IG上曬出慵懶的「居家服」穿搭，率性的大Nike logo外套，毛茸茸的模樣溫暖又好摸，腳踩深藍Nike高筒球鞋超級搶眼 ; 另外Oversize綠色大學T搭配吸睛的芥末黃運動褲，完美示範「偷穿男友衣服」穿搭，最後戴上保暖的針織帽順勢為造型加分不少。

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關鍵字：

哲仁皇后, 穿搭, 薛仁雅

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