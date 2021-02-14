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2021無印良品「必買好物」TOP10　遇到降價直接丟購物籃

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每次逛無印良品都覺得好舒壓，舒適的購物環境令人沉迷！琳瑯滿目的商品，到底該買哪個好？又抑或是有哪些產品其實超好用，但卻從還沒買過？小編這次直接幫大家整理好2021年無印良品的必買好物，先筆記起來，一下折扣價直接丟購物籃結帳就對了！

▲（圖／LOOKin編輯整理）

▲無印良品必買好物。（圖／IG＠okane_tamaru

▲（圖／LOOKin編輯攝）

直角襪

沒穿過無印良品的直角襪別說你穿過好穿的襪子！沒錯，就是這麼好穿，依照腿部的粗細編織設計，且配合後腳跟的形狀織製成直角樣式，能夠更加貼合雙腳不易滑落，穿靴子、球鞋都不會輕易滑落，買過一雙就會想再去買10雙。

▲（圖／LOOKin編輯攝）▲（圖／LOOKin編輯攝）

撥水加工有機棉舒適休閒鞋

無印良品的小白鞋好穿又不貴，是許多人每年一定會購入的品項，今年特別推薦大家要購入奶茶色與灰藍色，讓穿搭更有新意！採用經過撥水加工處理的棉素材所製成，具有不易沾染水性汙垢的效果，並搭配不易感到疲憊的鞋墊，讓妳不只搭配性高又不容易感到疲累～

有機棉保暖內衣

▲（圖／LOOKin編輯攝）

貼身衣物追求的就是要柔軟舒適！無印良品的這款保暖衣，採用可吸收衣內濕氣、具吸汗發熱機能的有機棉素材。內搭穿著既保暖又不會濕熱感，是一款講究天然素材的保暖貼身內衣，穿過一次就回不去了！

女有機棉法蘭絨庫塔長上衣、女有機棉無側縫二重紗織家居睡衣

▲（圖／LOOKin編輯攝）

若妳想找柔軟舒適、簡約風格的居家服，來無印良品找準沒錯！女有機棉法蘭絨庫塔長上衣，是參考印度傳統服飾的庫塔所製成的家居睡衣，使用有機棉製成；女有機棉無側縫二重紗織家居睡衣則考量到穿著舒適度，採用無側縫設計，柔軟的肌膚觸感是其特點。兩種居家服都好穿舒適，再加上圖樣中性自然，和男友一起穿睡衣情侶裝，感覺更甜蜜！

羊毛織大披肩

▲（圖／LOOKin編輯攝）

素色的圍巾或是披肩就是冬日的必備品，好搭又保暖！無印良品的羊毛織大披肩，使用細緻羊毛，提升舒適的肌膚觸感。從原毛供應、紡紗、織製到加工，採用一貫式生產製程。披在身上的柔軟舒適感，絕對秒決定結帳！

棉天竺舒適貼合拖鞋

▲（圖／LOOKin編輯攝）

一回到家換上室內拖就想徹底放鬆！在選購室內拖的時候，是否也以柔軟舒適為訴求呢？若是這樣，那麼無印良品的棉天竺舒適貼合拖鞋一定不會讓妳失望～

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲棉天竺舒適貼合拖鞋。（圖／無印良品官網）

這款拖鞋考量到穿著舒適度，鞋墊與鞋面形狀處進行優化，拖鞋特色為貼合足部，讓著用感更舒服。

攜帶式海綿香皂盤

▲（圖／LOOKin編輯攝）

若妳是習慣使用洗顏皂或是肥皂清潔的人，外宿時一定感到超不方便！這款攜帶式海綿香皂盤就超方便，使用排水性佳的發泡海綿材質製成的香皂盤，簡潔的附蓋設計，便於攜帶。

山毛櫸頭皮按摩梳

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲山毛櫸頭皮按摩梳。（圖／無印良品官網）

好好的按摩頭皮也是一種很好的舒壓方式，這款山毛櫸頭皮按摩梳，梳子表面具有彈性，可減輕頭皮的負擔，梳頭時能給予頭皮溫和舒適的刺激。

壓克力項鍊耳環收納／左右對開型

▲（圖／LOOKin編輯攝）

想要將散落的戒指項鍊好好收納起來，用這種透明的壓克力收納盒能一目瞭然，看著心愛的飾品被整齊地擺放著，心情愉悅指數絕對大增！

棉天竺含落棉床包／被套

▲（圖／LOOKin編輯攝）

無印良品的床單被套一直都是網民討論度很高的超夯商品，此款棉天竺含落棉床包／被套，以有機棉製造，採用T恤常用的天竺織法，觸感極佳，絕對能讓妳舒適地進入夢鄉～無印兩品的床單、枕頭套與被套都是分別購買．所以可以自由搭配喜歡的色調，這點也很加分啊！

延伸閱讀：

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※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, 無印良品

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