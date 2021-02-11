克蘭詩「美容油霸主」比買一送一還便宜！激殺價1099元　讓紋路消失

文／C編

近年非常流行利用美容油來保養，因為成分天然又親膚，而且只要加進原本的保養品裡面，就有大大的功效，所以成為熱門商品，其中克蘭詩的「身體調和護理油」，更可以說是身體美容油界的霸主，由於淡化紋路的效果太好，成為口耳相傳的好物，默默賣出超好的銷售佳績。

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▲克蘭詩身體調和護理油，100ml、原價2300元、特價1099元，點我購買。

只要在網路上發問，最推薦哪牌的身體油？克蘭詩的「身體調和護理油」絕對是網推第一名的冠軍好物，不但質地輕盈好推，更重要的是一下就吸收進身體底層，完全不會黏膩不適，加上淡化紋路，難怪穩坐美容油的冠軍寶座。

▲克蘭詩身體油很受好評。（圖／clarinsofficial IG）



克蘭詩身體調和護理油以純植物萃取研製，配方融合了迷迭香、天竺葵和薄荷精油，讓肌膚更緊實有彈性，減少肌膚紋理的出現，以冷壓淬鍊的第一道榛果油做為基底，讓肌膚如絲緞般柔軟，香氣帶來身心靈的愉悅享受，不留污跡。

▲克蘭詩身體油全身都可以搽。（圖／clarinsofficial IG）



盤點網路上對於身體調和護理油的評價，「就包裝來說是孕期保養油中我最喜愛的，油質滿潤的但不悶不黏，精油香氛很討喜」、「延展性很好，雖然是油類，但不會黏膩，吸收的很快，原本洗完澡身體都會太乾而癢癢的，擦了護理油後改善很多，不再東抓西抓的」、「若預算只能在克蘭詩選購1樣產品，那這罐油絕對是必買！尤其是孕婦必備護理油」。

因為裡面的成份非常天然，孕婦也可以使用，因此成為很多準媽媽們拿來滋潤身體、淡化紋路的必備保養品，有人覺得用完之後肌膚變得更加滋潤、緊實，同時紋路也有淡化的效果，許多媽媽用過都覺得有效，所以廣為大推，在網路爆紅。

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購物網站「Her和她」針對愛漂亮的女性朋友們，也準備了克蘭詩「身體調和護理油」的優惠下殺，原價2300元，現在只要1099元，下殺48折的優惠價格可以說是超級划算，買一瓶就省下1201元，還不快手刀幫朋友、自己囤貨。