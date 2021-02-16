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基本色調讓造型枯燥乏味？韓妞用4技巧變化出質感「黑白穿搭」

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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▲黑白穿搭。（圖／Dappei提供）

文／Dappei

「黑白」是極簡愛好者的鍾愛色系，百搭、實穿、不挑人的特性，也讓基本色調成了毫無穿搭想法時的救命稻草，但簡約風格雖好上手，卻也容易讓造型流於枯燥乏味，要怎麼穿出令人耳目一新的搭配，也許你可以從韓國女生「kwonjeejin」的 Instagram 版面上找到解答！

▎特殊剪裁

「長裙」是 kwonjeejin 的擅用下著，在單品選擇上也特別講究，素色、設計呆版的裙裝容易顯得無趣，有打折縫線細節、裙襬剪裁特殊如 A 字、傘狀造型，會讓色系簡約的穿搭更吸睛。

▲黑白穿搭。（圖／Dappei提供）

如果你也是細節控，在添購上衣時，肯定也會特別注意「衣袖」的做工與設計，它可以說是一件素色上衣的靈魂！略帶宮廷風的膨袖、典雅高貴的圓弧袖型，都是 kwonjeejin 的心頭好，即使全身只有最 basic 的黑白色，靠著細節就能讓穿搭趣味十足。以修飾身型的角度來說，浮誇袖型是「紙片女孩」的福音，能讓肩膀與手臂看上去更具份量感！

▲黑白穿搭。（圖／Dappei提供）

▎選擇有圖樣的單品

說到圖樣，別只想到扶桑花、變形蟲這類張揚浮誇的形象，不妨學習 kwonjeejin 選擇較為內斂的圖形變化，同樣能為穿搭注入新意。「潑墨」樣式別帶歐式優雅風尚，造型感也相當強烈，搭配圓領短襯衫文藝氣息立現，像個從小習畫的氣質千金；若想穿出氣勢，搭配皮革單品、厚底靴則可製造出衝突美感，整體柔中帶剛，女人味十足。

▲黑白穿搭。（圖／Dappei提供）

若對花卉圖樣情有獨鍾，想穿出精緻感，可以選擇由較細筆觸繪製而成、排列隨意、有花朵也帶枝葉的樣式，不若熱帶植物熱情過剩，也沒碎花少女感那麼重，風格清新脫俗。若是服飾上有皺褶細節更加分，視覺效果與單品質感都大大提升。

▲黑白穿搭。（圖／Dappei提供）

最常見的條紋、棋盤格圖樣，讓許多人又愛又恨，單穿總是顯胖，下回可以嘗試把它當作內搭單品，無論是和洋裝或長版背心的組合都很出彩，不僅化解了顯胖危機，也讓視覺效果更為豐富。

▲黑白穿搭。（圖／Dappei提供）

▎布面質料變化

這個穿搭技巧在「同色系」穿搭上特別管用，全身統一色調看上去容易糊成一團，靠著異材質能讓單品間的界線更為明顯，並製造出層次感。kwonjeejin 最常選擇的元素有以下三種，風格各異，百褶典雅、針織時髦、皺褶日系，可以隨著各面料特性進行搭配。

▲黑白穿搭。（圖／Dappei提供）

▎靠配件加分

雖然 kwonjeejin 常揹包款也以黑白為主色調，但在款式選擇上會鎖定較具設計感的單品，像是色塊拼接、編織工藝、手繪塗鴉、拉繩束口等設計，都能適當為穿搭增添亮點，又不會搶走衣著的風采。

▲黑白穿搭。（圖／Dappei提供）

Dappei 結語：

穿搭考驗的不只是搭配技巧，也能看出每個人挑選服飾的品味，kwonjeejin 就是集兩種技巧於一身的優質穿搭客，看似簡單卻處處藏著小巧思，如果你也對黑白穿搭情有獨鍾，卻總因穿不出變化而懊惱，就趕快到她的版面上找靈感吧！

文字編輯：izzie / 圖片來源：Instagram@heegenie_

黑白無聊是你不懂搭！謹記 4 招「黑白穿搭」技巧，一年四季都受用！

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Dappei

https://dappei.com/

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關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 黑白, 基本色

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