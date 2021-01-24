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滑板鞋與裙子是絕配！日妞最愛3種Look　百褶、針織打造柔美率性感

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

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相信有很多搭黨跟搭編一樣，鞋櫃裡擁有超過 3 雙以上的 VANS 鞋款吧！好穿好走又好搭的 VANS 滑板鞋，無論是配上牛仔褲、寬褲還是吊帶褲都能展現個性俏皮的一面，而搭配裙款更是能打造柔美中帶點率性感的穿搭風格，本篇搭編就來為大家介紹日本女生最愛的 VANS X 裙款穿搭 Look，趕快一起看下去吧！

▲vans配裙子穿搭。（圖／Dappei提供）

▎VANS X 百褶裙

有份量又能修飾身形的百褶裙，可以穿搭一秒變得甜美又有氣質，是日本女生人手一件的百搭單品。如果怕讓整體風格太過女性化，就可以試試配上黑色的 VANS 基本款滑板鞋調和，上衣隨意穿件高領毛衣搭配針織外套，再揹上個性風的黑色後背包，就能打造甜美個性兼具的時髦 Look！

▲vans配裙子穿搭。（圖／Dappei提供）

圖片來源

天氣更冷的時候，想穿上厚外套又怕看起來太像熊，也可以試試短版的羽絨外套配上粉嫩色系麂皮百摺長裙，拉長視覺比例，再踏上奶茶色的厚底 VANS 同材質帆布鞋，既顯瘦又保暖的穿搭方式，實在是太適合怕冷的搭黨！

▲vans配裙子穿搭。（圖／Dappei提供）

圖片來源

▎VANS X 針織長裙

偶爾發懶不想花太多心思穿搭，又不想變成邋遢女子的話，非常推薦大家嘗試以厚針織高領洋裝搭配棕色系的壓紋造型外套，再配上可愛小巧白襪和土黃色 VANS 帆布鞋的 Look，不僅能為整體穿搭增添層次感，搭配方式也非常簡單，讓你渾身散發滿滿知性氣息。

▲vans配裙子穿搭。（圖／Dappei提供）

圖片來源

誰說穿得寬鬆就不可能顯瘦？這款穿搭 Look 以柔軟的長版大學 T 搭配能夠修飾下半身的針織窄長裙，不僅完美遮住最在意的臀部線條，搭配長襪和厚底 VANS 帆布鞋還能拉長腿部視覺比例，整個人看起來又高又瘦，完全看不出你是矮個！

▲vans配裙子穿搭。（圖／Dappei提供）

圖片來源

▎VANS X 碎花長裙

碎花長裙搭配毛衣和羊羔毛的外套，乍看之下會覺得太過柔美，擔心自己無法駕馭。但其實只要搭配個性感滿分的 VANS 厚底帆布鞋，就能平衡太過甜膩的穿搭風格，讓整體 Look 一秒變得耐看無比！

▲vans配裙子穿搭。（圖／Dappei提供）

圖片來源

較為復古的酒紅圖騰長裙和針織外套，也非常適合搭配溫柔感十足的奶茶色 VANS，使整體穿搭變得更加時髦又有層次。

▲vans配裙子穿搭。（圖／Dappei提供）

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Dappei 結語：

沒想到看似個性的 VANS 搭配裙裝竟然也能碰撞出既甜美又率性的穿搭風格，看膩千篇一律牛仔褲 + 帆布鞋的搭黨們，趕快跟著搭編整理的這 3 款搭配方法變化一下穿搭 Look 吧！

文字編輯：Nara

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Dappei

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關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, vans, 裙子, 日系

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