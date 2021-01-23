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花紋口罩、法式風手機殼！6大熱銷設計品牌　提升生活質感必須認識

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編輯／Emily

現代人對生活越來越講究，除了將好品味注入在個人造型打扮，也很重視身處的環境空間品質，各種小物、用品都會細心挑選，讓自己和日常生活質感大增。設計購物平台Pinkoi就公布了網站上最熱銷的6大品牌，還有大家最愛的美食、體驗課等排行榜，趕快來看看。

熱銷品牌TOP 6

TOP 6 MUKU工房

MUKU工房來自日本北海道旭川，以優質的木材為原料，結合傳承下來的精良技術，製作出各種木頭家具。造型設計具有溫度，擺放在家中可以營造溫馨氛圍，像帶有輕快音樂聲的動物、昆蟲造型木製門鈴或療癒啄木鳥座燈，看了能讓壞心情一掃而空。

▲熱銷品牌top6。（圖／pinkoi提供）

▲旭川工藝 門的旋律門鈴，NT$1,825。（圖／Pinkoi提供，下同）

▲熱銷品牌top6。（圖／pinkoi提供）

▲旭川工藝 月之鳥座燈，NT$10,599起。

TOP 5 花見小路

花見小路・手製鞋以生活、旅行的氣氛為靈感，製作出許多獨特鞋款，就算不試穿，也能找到適合的款式。其中雲朵雪糕氣墊室內拖鞋顏色很少女，還有軟墊和加厚設計，防潑水小白鞋不怕弄髒，鞋型好看、穿起來也舒適。

▲熱銷品牌top6。（圖／pinkoi提供）

▲花見小路 雲朵雪糕氣墊室內拖鞋，兩入組NT$760

▲熱銷品牌top6。（圖／pinkoi提供）

▲花見小路 防潑水小白鞋，NT$1,380。

TOP 4 URBANER奧本電剪

URBANER奧本電剪讓為你輕鬆打理好面子，受疫情影響，許多面對面的會議改為視訊方式，而基本的臉部清潔更顯重要，方便清洗的水洗刮鬍刀或全面打理的修容組，不論自用或送禮都格外實用。

▲熱銷品牌top6。（圖／pinkoi提供）

▲URBANER 水洗電動刮鬍刀，NT$1,480起。

▲熱銷品牌top6。（圖／pinkoi提供）

▲URBANER 三合一防水修容禮盒，NT$699起。

TOP 3 缪香MEOWXIANG

香氛品牌繆香用療癒清香為大家帶來愉悅好心情，只要點上一盞蠟燭或輕輕一噴攜帶型噴霧，精心調配出的獨特香氣，不僅能讓人舒緩情緒，更能藉由美好氣味拾起過往旅遊記憶。

▲熱銷品牌top6。（圖／pinkoi提供）

▲缪香 亞洲白茶系列。

▲熱銷品牌top6。（圖／pinkoi提供）

▲缪香 衣物/空間 空間香氛噴霧，NT$580。

TOP 2 riché

質感手機殼品牌riché以法式風情為設計主軸，剛好搭上Netflix熱播美劇《艾蜜莉在巴黎》風潮而受到大家喜愛，使用經典圓點、簡約碎花圖樣，搭配皮革金鍊、手帶設計，不僅再也不怕掉手機，更為自己增添時尚造型。

▲熱銷品牌top6。（圖／pinkoi提供）

▲riché 法式米白黑點金鏈背帶手機殼，NT$860起。

▲熱銷品牌top6。（圖／pinkoi提供）

▲riché 法式米橘花手帶手機殼，NT$780起。

TOP 1 CenYu涔宇科技

防疫期間口罩是隨身必備品，除了安心防疫，大家也想選用好看的款式，將口罩變成穿搭的一部分。涔宇科技醫療口罩把具有專業品質把關的醫療口罩結合質感設計，多種精品級色系和獨特花紋款式，為你的防疫日常增添無限新意。

▲熱銷品牌top6。（圖／pinkoi提供）

▲涔宇科技 卡拉拉白色大理石醫療口罩30入，NT$300。

▲熱銷品牌top6。（圖／pinkoi提供）

▲涔宇科技 黑耀彩光系列－鑽石芭比50入，NT$380。

人氣海外品牌、美食、體驗活動NO 1

除了熱銷品牌TOP6之外，Pinkoi也選出最有人氣的海外品牌，由於疫情的關係無法出國，大眾會想購買獨特的海外設計，來一解想出國的渴。人氣海外品牌NO 1是中國大陸設計品牌「DIRTY SIX」，具設計感的小包能替整體造型增添亮點。

▲熱銷品牌top6。（圖／pinkoi提供）

▲DIRTY SIX 雲朵軟糖斜背小包，NT$809。

▲熱銷品牌top6。（圖／pinkoi提供）

▲DIRTY SIX 斑馬騎士鏈條口金包，NT$809。

還有最受歡迎的人氣美食與體驗活動，美食第一名是「蛋糕甜點」，特別是精緻、有異國風的點心，更受到大家喜愛。體驗活動方面，比起調香、插花課，第一名是金工體驗，能自己動手做出喜歡的飾品，也能留下珍貴回憶。

人氣美食品牌NO 1蛋糕甜點

▲熱銷品牌top6。（圖／pinkoi提供）

▲肚肚濃厚土司專賣店 濃粉知己賞味組12入，NT$798。

▲熱銷品牌top6。（圖／pinkoi提供）

▲LM dessert 達克瓦茲禮盒10入，NT$600。

人氣體驗活動NO 1金工體驗

▲熱銷品牌top6。（圖／pinkoi提供）

▲VIC WANG 戒指手作體驗，NT$1,680起。

▲熱銷品牌top6。（圖／pinkoi提供）

▲Minifeast手作對戒婚戒體驗，NT$9,999。

台灣有很多文創設計品牌，做出結合在地特色的商品，像「印花樂」就製作出台灣原創印花布料商品，將特色圖案融入布料中，每一款圖案背後都有專屬故事，製成包包、衣服、各種用品，至今已經成為具代表性的品牌之一。

▲熱銷品牌top6。（圖／pinkoi提供）

 ▲由三位北漂女孩所創辦的「印花樂」，每一款圖案背後都有專屬故事。（圖／翻攝自inblooom.com）

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►收到特色「紅包袋」更感動！快用8個療癒插畫、文青設計款傳遞祝福

關鍵字：

pinkoi, 熱銷品牌, 設計, 小物, 雜貨

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