《驅魔麵館》金世正穿上潤娥同款裙裝　「有點緊」意外展現傲人上圍

記者王則絲／台北報導

近期熱播韓劇《驅魔麵館》上線後引發話題，並在Netflix上攻佔排行榜，其中飾演都荷娜的女星金世正，也因此人氣大漲，日前金世正於IG上Po出一組美照，只見她穿上了白色澎澎袖公主裝，結果居然與演藝圈前輩女神潤娥撞衫了，相比之下可以發現金世正穿起來顯得貼身，尤其是胸前更為緊繃，即使包緊緊還是能看出呼之欲出的上圍，原來可愛的外表下還藏著驚人的好身材。

今年24歲的金世正，其實是以女團I.O.I成員身份出道，出演《驅魔麵館》後於戲劇方面增添一筆好成績，同時她也有參與韓綜《Busted！明星來解謎》，是位全方位的女星。日前金世正於IG上Po出一組節目造型美圖，身上穿著來自MIU MIU 的復古宮廷風裙裝，透視的上身顯露微微小性感，公主澎澎袖則是很好的修飾了金世正曾被粉絲取笑的粗壯手臂，蝴蝶結與蕾絲造型營造出滿滿少女感，特別適合金世正可愛的外型。

不過其實同款洋裝，女星潤娥早在去年於韓版《ELLE》拍攝的雜誌畫報中穿過，即使比金世正年長了6歲，依然不費吹灰之力駕馭起甜美風格。

相比之下可以發現，金世正的服裝感覺較貼身，尤其是在視覺上顯得胸前更為豐滿，讓人瞬間驚覺到原來金世正藏著不為人知的傲人身材，將同款洋裝穿出了不同的效果，雖然金世正幾乎不曾以強調極端性感的造型出鏡，但是回顧她過往的貼文就能發現，雖然都是穿著寬鬆服裝居多，還是能看出好身材的端倪，只能說這些日子以來金世正可說是深藏不露。

▲金世正其實衣服下藏著好身材。（圖／翻攝自IG@clean_0828）

▲金世正過往的IG貼文。（圖／翻攝自IG@clean_0828）

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