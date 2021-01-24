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摩洛哥優油下殺788元！4秘訣讓CP值更高　「油膜護髮術」超划算

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文／C編　圖／pexels

髮油是很多人都會使用的護髮產品，因為塗抹後髮絲輕盈又柔順，受到很多愛美女孩的歡迎，不僅洗完頭使用，其實它還有很多使用的小秘訣，只要按照這些方法，輕輕鬆鬆就有柔順絲緞般的好髮質。

▲Her摩洛哥優油。（圖／Her）

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1.半乾髮使用效果最好

當洗完頭髮、髮絲擦到半乾的時候，塗抹上髮油的吸收效果最好，可以發現精華油的成分，一下就被吸進髮絲，吹乾同時又有抗熱的效果，還能幫助吹髮的速度，乾得更快。

▲MOROCCANOIL,摩洛哥優油,摩洛哥,優油,保養,護髮,髮絲,造型。（圖／PEXELS）

2.全乾髮使用也ok

早上出門前，如果覺得頭髮乾燥、不柔順，可以壓出一點點的髮油，在雙手掌心搓熱之後，輕輕地塗抹在髮絲中後段，不塗抹到髮根是因為怕阻塞毛孔、出油量增加，只需要加強在髮尾，就可以輕鬆展現柔順髮。

▲MOROCCANOIL,摩洛哥優油,摩洛哥,優油,保養,護髮,髮絲,造型。（圖／PEXELS）

3.熱工具造型吹整前先打底

使用加熱工具像是電棒、平板夾、吹風機等之前，建議先用一點點的髮油加強在髮尾以及髮中等位置，這樣可以呵護髮絲，避免受到熱工具燙傷，也比較容易吹整出自然不毛躁的造型。

▲MOROCCANOIL,摩洛哥優油,摩洛哥,優油,保養,護髮,髮絲,造型。（圖／PEXELS）

4.油膜護髮法

染燙過後，很多人覺得抹護髮油根本不夠，仍然會毛躁不順，這時候可以在洗頭前，使用大量的護髮油塗抹在髮絲，並且以熱毛巾把頭髮包住，大約停留30分鐘，做到完整的護髮，最後再沖洗掉即可。

▲Her摩洛哥優油。（圖／Her）

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