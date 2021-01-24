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舒淇捧VALENTINO珠寶盒姿勢滿分　對尬唐嫣、劉雯「粉紫鉚釘包」

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記者鮑璿安 ／綜合報導

台灣女星舒淇近期為了VALENTINO節日限定系列大拍美照，手捧珠寶盒造型晚宴包，以側臉出鏡彰顯十足高級美，且同系列還有大陸超模劉雯以及女星唐嫣演繹，三人帶貨能力都不可小覷。同時，彭于晏也以Berluti 品牌代言人之姿出鏡最新形象照，梳起油頭露出深邃五官，身穿「西馬爾紅」皮衣，讓粉絲大飽眼福。

▲▼VALENTINO、Berluti 。（圖／品牌提供）

▲▼VALENTINO、Berluti 。（圖／品牌提供）

▲▼VALENTINO、Berluti 。（圖／品牌提供）

▲舒淇帶貨Valentino Garavani Roman Stud 紅色小羊皮鉚釘晚宴包，NT$89,000 。（圖／品牌提供）

VALENTINO推出節日限定系列，將品牌經典元素進行再詮釋，色調以粉紅、金色和紅色為主。舒淇身穿淺色大衣，將焦點都投射在包款之上，手捧「珠寶盒造型晚宴包」在臉旁，哪怕鏡頭拉近拍攝，舒淇的迷人臉蛋也毫無死角。

▲▼VALENTINO、Berluti 。（圖／品牌提供）

▲▼VALENTINO、Berluti 。（圖／品牌提供）

▲▼VALENTINO、Berluti 。（圖／品牌提供）

▲▼VALENTINO、Berluti 。（圖／品牌提供）

▲劉雯、唐嫣不約而同相中粉紫色的Roman stud放大鉚釘包，NT$95,000； Valentino Garavani Roman Stud 粉紫色小羊皮鉚釘高跟涼鞋，NT$32,600 。（圖／品牌提供）

大陸女星劉雯以及唐嫣則不約而同相中了粉紫色的Roman stud放大鉚釘包，以超大鉚釘的前衛設計，柔軟皮革交織而成的立體廓形以及銜接工藝勾勒出的格調紋理，充分演繹現代優雅與街頭美學的完美融合，兩人皆身穿黑色洋裝搭配，畫面很美。

▲▼VALENTINO、Berluti 。（圖／品牌提供）

▲▼VALENTINO、Berluti 。（圖／品牌提供）

▲▼VALENTINO、Berluti 。（圖／品牌提供）

▲Berluti 紅色皮革外套，NT$ 229,000；  SIGNATURE Canvas 圖紋黑紅針織衫，NT$ 38,000 。（圖／品牌提供）

同一時間，Berluti 品牌代言人彭于晏出鏡新春系列的形象照公開，全新色調「西馬爾紅」更顯帥氣，彭于晏身穿俐落搶眼的紅色小牛皮外套，搭配 SIGNATURE Canvas 圖紋針織衫，由內而外散發男子魅力，也不忘以一顆 Un Jour Gulliver 迷你包斜背於身，最後腳踩黑紅 Stellar 休閒鞋為整體造型畫龍點睛。

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關鍵字：

舒淇, VALENTINO, 新年, 農曆, 春節, 劉雯, 彭于晏, 唐嫣, Berluti

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