自然50 美麗無齡／防疫口罩戴得好悶熱？1滴精油讓空氣瞬間清新

▲森美妍樂活精油系列淨化複方防護精油。（影／自然美提供）

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、記者湯興漢攝

隨著境內感染人數又增加，防疫可以說是現在最需要重視事情，可是每天戴著口罩悶熱又不適，不妨可以搭配精油來使用，口罩四角位置各滴一滴精油，透過它療癒的香味，幫助身心靈放鬆，同時達到淨化清新的效果。

▲落實防疫，戴口罩成為台灣出門必做的事情。（圖／Pexels）



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當肌膚因為長時間口罩悶住，而導致肌膚出現敏感狀況的時候，也可以使用臉部按摩精油，像是洋甘菊的成分就有舒緩肌膚泛紅不適的狀況，建議可以在精華液之後使用，讓肌膚重現自然光滑。

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在辦公室也可以隨時準備一瓶酒精，以30ml比例加入30滴精油，其餘以酒精填滿，可以製作成空間噴霧，隨時隨地拿出來在空氣間噴灑，不但可以淨化空氣，還能夠讓香味持續散發。

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不只是搭配防疫使用，精油是現代人紓壓的管道之一，很多人會藉由它療癒的香味或是功效，幫助身心靈放鬆，調整心情，只要一滴純精油滴在手中，透過每一次的深呼吸，立刻就可以讓身心緩和下來，再度提升工作效率，當然也可以搭配精油鍊、精油手環來使用，隨時隨地保持心靈平靜。

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除了嗅吸，像是每天也可以運用一顆奶油球助精油完全溶解，再加上20滴精油，放入泡澡的浴缸裡面，透過熱水的浸浴，幫助身心靈達到休息的安撫，沒時間泡澡也可以透過泡腳搭配一顆奶油球助精油完全溶解，加上10滴精油，幫助血液循環更好。

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當然，不只是浸浴而已，也能夠使用50元大小的植物按摩油搭配1、2滴精油的比例，全身進行按摩的儀式，這樣可以讓肌肉放鬆，同時達到緊實的效果，另外，在睡前使用更可以幫助後續睡眠更為深層。

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目前自然美瑞昇精油採取整組販售，自然美瑞昇樂活精油禮盒套組 $9600，內含：樂呼吸複方精油 5ml、樂自在複方精油 5ml、樂舒活複方精油 5ml、樂循環複方精油 5ml、樂輕盈複方精油 5ml、薄荷精油 5ml、經典植物按摩油 100ml。





▲帥哥總裁療癒身心靈的秘密武器：東森自然美瑞昇樂活精油。（影／自然美提供）

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