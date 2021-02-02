fb ig video ETtoday search mobile

自然50 美麗無齡／防疫口罩戴得好悶熱？1滴精油讓空氣瞬間清新

>

▲森美妍樂活精油系列淨化複方防護精油。（影／自然美提供）

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、記者湯興漢攝

隨著境內感染人數又增加，防疫可以說是現在最需要重視事情，可是每天戴著口罩悶熱又不適，不妨可以搭配精油來使用，口罩四角位置各滴一滴精油，透過它療癒的香味，幫助身心靈放鬆，同時達到淨化清新的效果。

▲防疫。（圖／Pexels） 

 ▲落實防疫，戴口罩成為台灣出門必做的事情。（圖／Pexels）

►推薦單品：自然美瑞昇樂呼吸複方精油01、森美妍淨化防護複方精油01（10ml、$1330）

▲自然美,瑞昇,精油,保養,防疫。（圖／自然美提供）

當肌膚因為長時間口罩悶住，而導致肌膚出現敏感狀況的時候，也可以使用臉部按摩精油，像是洋甘菊的成分就有舒緩肌膚泛紅不適的狀況，建議可以在精華液之後使用，讓肌膚重現自然光滑。

►推薦單品：自然美舒敏複方精油（10ml、$1350）

▲▼東森自然美產品拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

在辦公室也可以隨時準備一瓶酒精，以30ml比例加入30滴精油，其餘以酒精填滿，可以製作成空間噴霧，隨時隨地拿出來在空氣間噴灑，不但可以淨化空氣，還能夠讓香味持續散發。

►推薦單品：自然美瑞昇樂呼吸複方精油01

▲自然美,瑞昇,精油,保養,防疫。（圖／自然美提供）

不只是搭配防疫使用，精油是現代人紓壓的管道之一，很多人會藉由它療癒的香味或是功效，幫助身心靈放鬆，調整心情，只要一滴純精油滴在手中，透過每一次的深呼吸，立刻就可以讓身心緩和下來，再度提升工作效率，當然也可以搭配精油鍊、精油手環來使用，隨時隨地保持心靈平靜。

►推薦單品：森美妍全面啟動複方精油04（10ml、$1960）

▲自然美,瑞昇,精油,保養,防疫。（圖／自然美提供）

除了嗅吸，像是每天也可以運用一顆奶油球助精油完全溶解，再加上20滴精油，放入泡澡的浴缸裡面，透過熱水的浸浴，幫助身心靈達到休息的安撫，沒時間泡澡也可以透過泡腳搭配一顆奶油球助精油完全溶解，加上10滴精油，幫助血液循環更好。

►推薦單品：自然美瑞昇樂自在複方精油02、森美妍放鬆紓壓複方精油02（10ml、$1960）

▲自然美,瑞昇,精油,保養,防疫。（圖／自然美提供）


 ▲自然美,瑞昇,精油,保養,防疫。（圖／自然美提供）

當然，不只是浸浴而已，也能夠使用50元大小的植物按摩油搭配1、2滴精油的比例，全身進行按摩的儀式，這樣可以讓肌肉放鬆，同時達到緊實的效果，另外，在睡前使用更可以幫助後續睡眠更為深層。

►推薦單品：森美妍純淨植物按摩油（100ml、$690）、自然美瑞昇經典植物按摩油

▲自然美,瑞昇,精油,保養,防疫。（圖／自然美提供）

目前自然美瑞昇精油採取整組販售，自然美瑞昇樂活精油禮盒套組 $9600，內含：樂呼吸複方精油 5ml、樂自在複方精油 5ml、樂舒活複方精油 5ml、樂循環複方精油 5ml、樂輕盈複方精油 5ml、薄荷精油 5ml、經典植物按摩油 100ml。

▲自然美。（圖／自然美）


▲帥哥總裁療癒身心靈的秘密武器：東森自然美瑞昇樂活精油。（影／自然美提供）

►東森自然美官網

►東森自然美粉絲團

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

關鍵字：

自然美, 瑞昇, 精油, 保養, 防疫

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

ET Fashion

推薦閱讀

31歲奚夢瑤肌膚掐得出水　每天敷3片面膜保持水嫩

31歲奚夢瑤肌膚掐得出水　每天敷3片面膜保持水嫩

內衣太小、多年不換！3大內衣穿搭誤區　小心胸部越來越小

內衣太小、多年不換！3大內衣穿搭誤區　小心胸部越來越小

女孩專用「濕式衛生紙」特價還送超Q米妮髮帶！讓私密肌乾爽又舒適

女孩專用「濕式衛生紙」特價還送超Q米妮髮帶！讓私密肌乾爽又舒適

「薰衣草牛奶」眼盤好療癒！擦上眼仙氣爆棚　暗沉肌也能超顯白 楊謹華也愛！膠原蛋白每包才19元　養出Q彈光澤肌 140元買到韓國香水洗髮精！清新、甜蜜任選　甩髮就能迷惑男友 皮膚差的真正原因！6大爛臉壞習慣　第3項幾乎人人都做過 范冰冰胸下開洞辣露南半球　高級性感網一面倒讚：比模特穿好看 PORTER X 中衛口罩也太帥！牛年小巧思低調沾喜氣 泫雅胸前大開「U」字耍辣　挑戰「顯俗」白絲襪，網：沒在怕

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面