總是看起來很累？「明亮按摩術」讓妳雙眼瞬間變有神

記者李薇／台北報導

眼周肌膚薄透脆弱，若是沒有好好呵護，容易出現細紋、乾燥等問題， 因此，在冬季需要更滋潤的呵護，再搭配上按摩手技幫助保養成分吸收，讓眼下重現明亮澎潤，也能夠舒緩眼周的疲勞。

1.先在指尖上取出約珍珠大小的眼霜，塗抹於上下眼皮，推抹至完全吸收後，再按壓晴明穴。

2.眼上：以指尖由眉毛滑至太陽穴，左右眼各重複6次，並以按壓太陽穴結束。

3.眼下：以指尖溫柔地沿著眼周下方柔軟的區域滑過，從眼角內側向外按摩，左右眼各重複6次，並按壓瞳子膠穴結束。

【推薦單品】

得英特 青春鍊金超亮眼精華，15ml、售價8800元

裡面添加東印度沒藥、尼羅河藍睡蓮、月見草等成分，可以幫助眼周細紋淡化、減少外在刺激的傷害，同時預防塌陷等狀況，清爽的質地一抹立刻就可以吸收，重現年輕緊緻的膚況。

肌膚之鑰 創生‧極致修護眼霜，20ml、售價15000元

經無數次配方精進平衡，研發獨家「創生 極萃配方」，由桑樹皮、短柄野芝麻葉及肉桂皮萃取完美揉合，完美幫助提升肌膚活力,從肌礎創造絕佳條件，提供眼周肌膚活力，平撫紋理、均勻膚色，掃除疲憊感，重新煥發明亮雙眸。

Revive 賦活晚安眼膜，30 ML、售價7200元

眼部專用的晚安面膜，可以在睡前薄敷一層在臉部肌膚，隔天醒來眼周不但明亮有神，更重現緊緻、拉提的效果，裡面添加溫和的保濕成分加上高科技，幫助眼睛周圍肌膚更加細緻緊實。