fb ig video ETtoday search mobile

總是看起來很累？「明亮按摩術」讓妳雙眼瞬間變有神

>

記者李薇／台北報導

▲眼周,肌膚,德英特,REVIVE,肌膚之鑰,保養,。（圖／品牌提供、PEXELS）

眼周肌膚薄透脆弱，若是沒有好好呵護，容易出現細紋、乾燥等問題， 因此，在冬季需要更滋潤的呵護，再搭配上按摩手技幫助保養成分吸收，讓眼下重現明亮澎潤，也能夠舒緩眼周的疲勞。

1.先在指尖上取出約珍珠大小的眼霜，塗抹於上下眼皮，推抹至完全吸收後，再按壓晴明穴。

2.眼上：以指尖由眉毛滑至太陽穴，左右眼各重複6次，並以按壓太陽穴結束。

3.眼下：以指尖溫柔地沿著眼周下方柔軟的區域滑過，從眼角內側向外按摩，左右眼各重複6次，並按壓瞳子膠穴結束。

【推薦單品】

得英特 青春鍊金超亮眼精華，15ml、售價8800元

▲眼周,肌膚,德英特,REVIVE,肌膚之鑰,保養,。（圖／品牌提供、PEXELS）

裡面添加東印度沒藥、尼羅河藍睡蓮、月見草等成分，可以幫助眼周細紋淡化、減少外在刺激的傷害，同時預防塌陷等狀況，清爽的質地一抹立刻就可以吸收，重現年輕緊緻的膚況。

肌膚之鑰 創生‧極致修護眼霜，20ml、售價15000元

▲眼周,肌膚,德英特,REVIVE,肌膚之鑰,保養,。（圖／品牌提供、PEXELS）

經無數次配方精進平衡，研發獨家「創生 極萃配方」，由桑樹皮、短柄野芝麻葉及肉桂皮萃取完美揉合，完美幫助提升肌膚活力,從肌礎創造絕佳條件，提供眼周肌膚活力，平撫紋理、均勻膚色，掃除疲憊感，重新煥發明亮雙眸。

Revive 賦活晚安眼膜，30 ML、售價7200元

▲眼周,肌膚,德英特,REVIVE,肌膚之鑰,保養,。（圖／品牌提供、PEXELS）

眼部專用的晚安面膜，可以在睡前薄敷一層在臉部肌膚，隔天醒來眼周不但明亮有神，更重現緊緻、拉提的效果，裡面添加溫和的保濕成分加上高科技，幫助眼睛周圍肌膚更加細緻緊實。

關鍵字：

眼周, 肌膚, 德英特, REVIVE, 肌膚之鑰, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

ET Fashion

推薦閱讀

31歲奚夢瑤肌膚掐得出水　每天敷3片面膜保持水嫩

31歲奚夢瑤肌膚掐得出水　每天敷3片面膜保持水嫩

內衣太小、多年不換！3大內衣穿搭誤區　小心胸部越來越小

內衣太小、多年不換！3大內衣穿搭誤區　小心胸部越來越小

女孩專用「濕式衛生紙」特價還送超Q米妮髮帶！讓私密肌乾爽又舒適

女孩專用「濕式衛生紙」特價還送超Q米妮髮帶！讓私密肌乾爽又舒適

「薰衣草牛奶」眼盤好療癒！擦上眼仙氣爆棚　暗沉肌也能超顯白 楊謹華也愛！膠原蛋白每包才19元　養出Q彈光澤肌 140元買到韓國香水洗髮精！清新、甜蜜任選　甩髮就能迷惑男友 星巴克1／25起限定3天買一送一　17款咖啡飲半價喝起來！ 代謝低不胖才怪！8個提高代謝力方法，怪不得瘦子都愛喝水 韓網超夯「畫線心理測驗」看愛情觀　第一種小心過於強勢嚇跑人 總是看起來很累？「明亮按摩術」讓妳雙眼瞬間變有神

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面