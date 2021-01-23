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韓網超夯「畫線心理測驗」看愛情觀　第一種小心過於強勢嚇跑人

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▲▼韓網「畫一條線」心理測驗。（圖／翻攝ＦＢ）

編輯／Molly　圖／翻攝自FB@여자들의놀이터

有時候看似無關緊要的一段話或一個小動作，其實或多或少都會受到自己的性格所影響，也可由此看出一個人潛藏的個性和想法。韓網上就流傳了一個「畫線心理測驗」，只要夠過簡單畫一條線動作就能秒測出你的愛情觀，快來看看你是哪一種？

▲▼韓網「畫一條線」心理測驗。（圖／翻攝ＦＢ）

【測驗問題】

在兩條平行排列的直線之間，如果要通過添加一條線來連接這兩條線，你會怎麼畫？

1：在正中央畫一條垂直線

2：在兩邊上方或下方的連接線

3：連接上下兩點的對角線

4：隨意連接


【選擇解答】

▲▼韓網「畫一條線」心理測驗。（圖／翻攝ＦＢ）

1：在正中央畫一條垂直線

選擇這種畫法的人通常給人「以自我為中心」的印象，很有主見，對自己也很有自信，但一不小心就會給人很強勢、沒考慮到他人的感覺。談戀愛時，從約會的內容行程、每一餐吃什麼到時間規劃，可能會自己很快速地決定並安排好，有時候也不是刻意不問過對方，只是會「過於自信」地覺得自己安排的很好，對方一定也會喜歡。

▲▼韓網「畫一條線」心理測驗。（圖／翻攝ＦＢ）

2：在兩邊上方或下方的連接線

會選擇將兩條線最上方或最下方連接起來的人，是很在意自由的類型，自己很討厭被束縛的感覺，同樣地也不會想去約束別人、管東管西。這樣的性格在感情中是優點，讓你不會死黏著另一半，能獨力安排自己的生活，但也可能變為缺點，若兩個人都過於獨立，各過各的生活，缺乏交流和互相參與，感情就會在不知不覺中消逝。

▲▼韓網「畫一條線」心理測驗。（圖／翻攝ＦＢ）

3：連接上下兩點的對角線

連接兩側上下畫對角線的人，通常是比較被動的類型，在感情中也相同，不太會表達自己的想法，很習慣聽從對方的意見，讓對方來主導一切，也因為習慣讓另一半做主，凡事都需要有對方的「領導」才有安全感，所以很容易將另一半當成生活的重心。

▲▼韓網「畫一條線」心理測驗。（圖／翻攝ＦＢ）

4：隨意連接

隨意畫線連接的人，通常個性活潑、反應很靈敏，腦中藏有許多讓人意想不到的點子，給人古靈精怪又聰明的印象。在待人處事上又很圓滑周到，能夠在讓他人覺得滿意的情況下，最後以自己想要的方式處理事情。

但也因此容易讓人覺得看不透，難以瞭解你的真實想法，因而無法確定你表現出來的是真心還是虛情假意，而充滿不安感。在感情中，多試著打開心扉，多跟另一半透露自己內心的想法，別讓兩人關係在不斷猜測中惡化。

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關鍵字：

心理測驗, 性格, 愛情觀, 愛情, 感情, 兩性, 韓國

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