拜年必備「躲親戚」神器！穿上價目表T恤　堵住三姑六婆的嘴

編輯／ChiNg

大家還記得最任性的「不吃香菜」系列服飾嗎？台灣品牌地圖製造總是以最貼近現實生活的設計吸引粉絲的目光，這次因應農曆新年亦打造了「新年系列服飾」幫你成功躲避親戚們的問題追殺，除此之外小編再替喜歡原創商品的粉絲特搜另外兩款同樣熱銷的火熱服飾，讓你成為2021街頭上最吉祥的人。

#地圖製造Makeworld

過年回家最害怕的不外乎就是一遇到遠房親戚就被奪命式的審問「什麼時候結婚啊」、「有對象了嗎？」、「現在年收入多少？」別擔心這件「恭喜發財」大學T替大家解決煩惱，無論要問感情、問學業、問事業通通歡迎價格依項目而定，問越多賺越多、多多益善，前提是只接收現金不能刷卡。

▲T恤上印著恭喜發財很應景，想問事也有價目表，多麽一目了然。（圖／品牌提供，以下同）



除此之外地圖製造再幫大家加碼「問一題五百」系列，不限主題讓親戚自由發問，均一價五百、你提問我發財皆大歡喜；此系列共推出白、黑、紅、灰四色，再依搭配的字樣顏色不同而推出不同的款式。

▲不想紅咚咚，也有灰、白等色調可選。

每逢過年小孩最期待、大人最害怕的就是發紅包，這款「紅包收容中心志工」系列簡直是大鬧傳統，把收紅包變成一種美德，你甘願給、我甘願收這是兩情相悅的事（笑）；此系列共推出白、黑、灰、紅、綠、黃六種顏色供以選購。

▲紅包收容中心志工系列。

過年絕對少不了麻將這個休閒娛樂，大家齊聚一堂在牌桌上除了見真本事以外還要賭賭自己的運氣如何，這款「發Q」系列一看就知道吉祥極了，又是發財又是顯示自己很Q，除此之外絕對沒有別的意思了吧？俏皮的「發Q」系列共推出紅、酒紅、黑、白、灰五款顏色。

▲麻將也能變成Qㄅ。

除了大學T以外以上造型皆有推出連帽T款式，定價依官網為主有興趣的人可以前往官網選購。

＃厭世動物園 X ViewFinder

另外，以幽默風趣的動物插畫深受粉絲們喜愛的IG圖文作家「厭世動物園」終於推出大家敲碗已久的「發大財系列服飾」，而其中最吸睛的絕對是「豬財神發大財」以及「鼠姑婆」，今年明明是牛年卻設計了這兩款KUSO版本的豬豬以及老鼠，將他們各自裝扮成財神爺和遠房親戚讓人看了真是好笑又可愛；此系列服飾推出許多顏色，如藏青、深麻灰、紅、白、黑等款式，定價依官網為主有興趣的人千萬不要錯過。

▲豬財神發大財，圖案很逗趣。（圖／厭世動物園提供，下同）

▲不是鼠年照樣適合的紅色鼠姑婆。



＃保羅先生 X ViewFinder

另外，台灣原創品牌ViewFinder與IG熱門圖文插畫家「保羅先生」也有推出許多系列商品，總以各種獵奇插畫以及新奇事物為主軸的保羅先生擁有大票粉絲，將插畫系列做成了帆布袋準備進駐大家的生活。

保羅先生筆下的老虎當然不一般，身上刺了大大的「福」字以即將來臨的農曆新年來說實在非常應景且吉祥，這款「福虎生風」帆布袋印著一隻又帥又霸氣的老虎，肯定讓你走到哪威風到哪。

▲ViewFinder X 保羅先生聯名帆布袋。（圖／翻攝自viewfinder，下同）

過年肯定不能忘了多說好話，遇到長輩開口閉口「恭喜發財、招財進寶」就對了，仔細一看保羅先生畫的這隻招財貓臉頰怎麼有點消瘦啊？看來是在暗示長輩再不給紅包貓咪都要餓壞肚子了（誤）。

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