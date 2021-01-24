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欠收藏！宮崎駿最受歡迎6對CP推出玻璃對杯　杯底藏「定情物」勾回憶

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@dongurikyouwakoku

日本吉卜力工作室創作的眾多宮崎駿電影，是許多民眾們回憶中的經典，不管什麼時候端出來回味，都能有新的感觸，大多的宮崎駿電影裡，除了奇幻成分的冒險旅程，也會適時加入男、女主角之間的感情線。近期吉卜力周邊商店「橡子共和國」便推出了一款透明玻璃對杯，專為最受歡迎的6對宮崎駿動畫CP打造，超甜的造型讓粉絲都好心動！

▲宮崎駿CP對杯。（圖／翻攝自IG）

▲宮崎駿CP對杯。（圖／翻攝自IG）

早先販售吉卜力官方授權周邊的商店「橡子共和國」，對來逛店的粉絲們做了項調查，票選出所有電影中「最惺惺相惜的兩個人」，言下之意就是請各位選出自己最愛的CP組合，結果出爐前6名囊括了《霍爾的移動城堡》、《神隱少女》、《天空之城》、《魔法公主》、《心之谷》、《崖上的波妞》電影中的男女主角。

接著橡子共和國便專門為這6對最受到粉絲們喜愛的宮崎駿動畫CP推出了透明玻璃對杯，將他們的形象原封印製於杯身上，還能隔著兩個杯子的距離感受到眼神交流，感覺空氣中都瀰漫著粉紅泡泡，此外，為勾起影迷的回憶，於杯底還可以發現每部電影當中連結主角兩個人之間的重要「定情物」，有了這個小巧思更值得收藏。

《霍爾的移動城堡》蘇菲與霍爾

已解開詛咒變成銀髮的蘇菲和迷倒少女們的魔法師霍爾，俊男美女組合是絕對有入榜的，兩人的對杯底部印製了霍爾送給蘇菲的「對戒」。

▲宮崎駿CP對杯。（圖／翻攝自IG）

▲宮崎駿CP對杯。（圖／翻攝自IG）

《神隱少女》千尋與白龍

超經典的《神隱少女》獲獎無數，堅強又呆萌的千尋和河神白龍雖然不是明顯的愛情線，但兩人之間情感也非常深刻，屬於他們的對杯底部印製的是「飯糰」，是不是讓人瞬間回憶起千尋邊吃邊大哭的畫面？

▲宮崎駿CP對杯。（圖／翻攝自IG）

▲宮崎駿CP對杯。（圖／翻攝自IG）

《天空之城》希達與巴魯

《天空之城》的希達和巴魯，一同經歷了一場精彩冒險，本劇中最關鍵的物品當然就是「飛行石」了。

▲宮崎駿CP對杯。（圖／翻攝自IG）

▲宮崎駿CP對杯。（圖／翻攝自IG）

《魔法公主》阿席達卡與小桑

阿席達卡是許多粉絲們認為宮崎駿動畫裡最帥的男主角之一，與小桑兩個人都非常厲害又帥氣，兩人的對杯底部選擇用阿席達卡送給小桑的「玉刀」呈現。

▲宮崎駿CP對杯。（圖／翻攝自IG）

▲宮崎駿CP對杯。（圖／翻攝自IG）

《心之谷》天澤聖司與月島雯

天澤聖司和月島雯之間青澀的愛情故事，讓人不由得回憶起自己的年輕時光，而「胖貓阿月」可說是兩人相遇的起點。

▲宮崎駿CP對杯。（圖／翻攝自IG）

▲宮崎駿CP對杯。（圖／翻攝自IG）

《崖上的波妞》波妞與宗介

波妞與宗介兩個活寶孩子之間純真的情感，是整部電影的要點，本次對杯的設計採用了波妞和宗介一起吃「拉麵」的經典場景。

▲宮崎駿CP對杯。（圖／翻攝自IG）

▲宮崎駿CP對杯。（圖／翻攝自IG）

近期日本星巴克也推出了充滿粉紅泡泡的情人節系列，一口氣帶來多款粉嫩愛心圖樣的保溫杯、水杯等周邊，其中還包括了一款陶瓷製的小物收納盒，質感爆棚大理石花紋配上心形輪廓正中少女心，除了可以拿來放置巧克力送給心儀的對象，也可以當作家中擺放飾品的小盒子，特別受女孩們歡迎。

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關鍵字：

吉卜力, 宮崎駿, 動畫, 周邊, 玻璃對杯, 宮崎駿CP

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