帽子控快來看！日本超可愛手工帽　整顆蘋果帽、布丁帽你該入手

編輯／ChiNg

秋冬氣溫轉涼，帽子成了出門在外禦寒少不了的配件，戴膩了漁夫帽跟毛帽嗎？日本手工帽子品牌KENT BREAD HAT將帽子視為藝術品，不僅是日常生活的穿搭配件更是結合創意的有趣作品，目前已於台灣、美國等十五個國家進行販售絕對顛覆你對帽子的既有印象。

看到這款布丁帽是不是激發你的食慾了？大家的童年點心被做成了帽子不得不說實在是非常逼真，無論是布丁體還是頂部焦糖的部分都彷彿頭上頂著一顆巨無霸布丁在走路，真是既時尚又可愛。

▲布丁帽，定價為15,950日圓（約NT$4,309）。（圖／翻攝自kent-hat-online-shop.com，下同）

再挑食的小孩也不會不愛蛋糕，這款「熱蛋糕帽」就好像熱騰騰剛出爐的蓬鬆蛋糕，搭配一塊又大又方的奶油光看就覺得香味已經從螢幕飄出來了，秋冬戴著這種甜點配件出門顯得格外的療癒，定價為18,700日圓（約NT$5,051）。

若妳想綻放自己的甜美氣質絕對不能錯過這款「整顆蘋果帽」，誰說鮮豔的顏色只適合夏天？此款已將材質換成氈帽版本讓你冬天也能戴出門；另外，若喜歡更成熟穩重的顏色則可以選擇「毒蘋果帽」，用色上不但使用了較暗的深紅同時也在帽體上挖了一個大大的洞，不知道是被白雪公主誤食了還是被蟲鑽出來的。

▲整顆蘋果帽、毒蘋果帽，定價皆為17,600日圓（約NT$4,754）。

營養又可口的優質澱粉南瓜先生也參與了這場盛宴，可愛療癒的南瓜帽證明了南瓜並非只有萬聖節才有存在價值，此款帽子單看還以為是房間擺設，若不當作穿搭配件放在家裡確實同樣挺好看的。

▲南瓜帽，定價為16,500日圓（約NT$4,457）。

喜歡吃麵包的話，KENT BREAD HAT也有許多麵包系列帽，像是以草帽形式呈現的法國麵包帽或是又香又甜的紅豆麵包帽，在最上層以黑芝麻作為點綴讓整體看起來更真實可口。

▲法國麵包帽、紅豆麵包帽，定價為16,500日圓（約NT$4,457）。

另外，大小朋友都愛的巧克力也入圍了此系列的靈感，無論是苦巧克力還是甜巧克力都各有市場，不變的是沒有人可以取代它既經典又美味的口味，每吃必使味蕾滿足，將如此深受大家喜愛的甜點做成了帽子肯定同樣備受愛戴。

▲巧克力帽，定價為18,700日圓（約NT$5,051）。

除了食物主題的帽子以外KENT BREAD HAT也推出了可愛動物的帽子，像是這兩款貓咪以及貓頭鷹造型的氈帽，質地上使用100%的羊毛氈使得整體質感大幅提升，加上做工細緻看起來就像是一隻真的貓咪、貓頭鷹坐臥在頭上，這兩款既成熟又不失可愛絕對是老少咸宜的選擇。

▲貓咪、貓頭鷹帽，定價皆為20,350日圓（約NT$5,497）。

喜歡帽子的你肯定不能錯過美麗華影城攜手日本文創品牌SOU SOU推出的聯名商品，這次美麗華跨界與京都人氣品牌合作將影城打造成以「十數」元素為主軸的佈置以及周邊商品，包含了造型飲料杯、爆米花桶、陽傘，其中最吸睛的非漁夫帽莫屬！採以黑底白字，字樣上選以阿拉伯數字0到9既簡約又不失時尚感設計絕對會迷倒一大票文青們，趁著假期戴著潮帽出門走走吧。



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