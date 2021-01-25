泰國限定版POCKY超划算才43元！藍莓優格＋巧克力杏仁解救嘴饞

文／C編

辦公室的零食總是不嫌多，尤其是固力果推出的POCKY系列很受歡迎，口味眾多、細細的餅乾棒讓人忍不住一口接一口，購物網站「Her和她」推出泰國限定版的「固力果POCKY棒巧克力杏仁6盒＋藍莓優格6盒」，一種是清爽果香、一種是濃郁香醇，台灣不常見的口味一定要嚐嚐，滿足多種喜好。

▲固力果POCKY棒巧克力杏仁6盒＋藍莓優格6盒，原價708元、特價515元。點我購買。



「Her和她」這次從泰國獨家引進限定版的POCKY餅乾．總共推出兩款的口味，包括巧克力杏仁還有藍莓優格，都是女孩會喜歡的獨家口味，身為粉絲一定要嘗遍所有味道才行。

▲POCKY可以變幻出多種吃法。（圖／翻攝Pocky_jp IG）



巧克力杏仁選用的是醇厚濃郁的巧克力醬搭配杏仁片，吃起來甜中又帶有脆脆的口感，最後還有餅乾的天然麥香，比起單獨的巧克力款，更多了杏仁的口感層次，變化多元，絕對是下午茶解饞的好選擇。



另外一款藍莓優格更是打中女生，香甜的藍莓果醬搭配上濃郁的優格醬，酸酸甜甜的滋味，吃了讓人覺得一點都不會有負擔，忍不住想要一根接著一根，搭配餅乾的麥香，味道更清爽。

▲固力果POCKY棒巧克力杏仁6盒＋藍莓優格6盒，原價708元、特價515元。點我購買。



「Her和她」推出全新的「固力果POCKY棒巧克力杏仁6盒＋藍莓優格6盒」，總共12盒相當過癮，原價708元、特價515元，相當於43元就可以吃到來自泰國的限定口味，不管是放在辦公室，或準備過年零食都很適合。