奧斯塔羅12星座一周運勢0125-0131　摩羯升職有望、天蠍投資易破財

20210125-0131奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：金牛座事業運最旺！做起事情得心應手，懂得修正工作錯誤與調整自己的工作態度，讓自己工作起來更加順遂。

TOP2：摩羯座愛情運最旺！雙方情感在下周更進步，更加願意投入溝通加強兩人之間的情感連結，讓彼此情感的安心感更加強烈。

TOP3：雙子座金錢運最旺！投資運勢良好，長久規劃若是做好功課的朋友，把握時機趕緊入場。

本周需注意星座

1.牡羊座事業運需要留意：對於工作的付出與努力不太成正比，讓自己懷疑是否適合這份工作，動搖起工作上的想法。

2.巨蟹座愛情運需要留意：溝通問題存在非常大的問題，不太願意溝通或是逃避問題，讓感情基礎顯得不太穩固。

3.天蠍座金錢運需要留意： 破財狀況存在，留意自己的投資理財動作，避免操之過急。

牡羊座



整體運勢★★

下周牡羊朋友讓自己似乎停留在過去，不太願意踏出新的一步，讓自己顯得孤獨許多，下周要多避免想到過去的事情，以免影響到你目前的生活。

愛情運勢★★

為了一些小事情出現爭吵，容易讓另一半往心裡面去，這樣的爭執將不會隨時間淡掉，所以面臨情緒或爭執時多想一下或主動退讓會比較好。

事業運勢★★★

對於目前的公司或學業感到萬分的灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，而這樣的狀況連帶也會影響到上司或同事之間對你的評論。

金錢運勢★

正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會。

金牛座



整體運勢★★★

下周金牛朋友則顯得積極許多，開始不像過往那麼念舊或守著既有模式，以往雖容易受到規範而感覺不悅，但還是會遷就現況，下周這樣的狀況則顯得減緩許多。

愛情運勢★★★

對於目前的情感都很願意去努力，雖然彼此過去的確經歷過許多不開心的事情，但在下周兩人顯得不再拘泥於過去，會尋找新的方向一起努力。

事業運勢★★★★

下周的積極將讓自己做起事來得心應手許多，懂得找出工作上的錯誤或盲點並且加以修正及調整，將會是不錯的工作週期，要好好把握。

金錢運勢★★

正偏財運皆不佳，尤其有破財的機會，避免不必要的開銷。

雙子座



整體運勢★★★★

雙子朋友似乎停不下忙碌的腳步，習慣找些事情充實自己的生活，奧斯建議可以放鬆的時候就好好休息，不要再找事情讓自己始終是忙碌的狀態。

愛情運勢★★★★

雙方對於目前的感情開始願意尋找些變化，面對長久以來的相處感覺些許的厭煩，因此積極的透過檢視過去的方式去調整未來的步伐。



事業運勢★★★★

積極的想突破現況，原因來於自己對現況的不滿足，奧斯提醒下周在工作方面要多注意，別將自己逼得太緊，緩一下步調會是件好事。

金錢運勢★★★★

正偏財運都還算不錯，特別是如有投資打算的朋友，下周可以好好考慮準備投資。

巨蟹座



整體運勢★★★

巨蟹朋友許多計畫在下周開始延誤，並且對事情的掌握度也降低許多，多了點不確定感，奧斯建議下周在做事情或決定時，要再謹慎考慮一些。

愛情運勢★★

雙方在情感裡的步伐慢了下來，和另一半一直以來存在的溝通問題下周將重蹈覆轍，奧斯建議下周若再有爭執發生，必須要多花點心思好好解決。

事業運勢★★★

計畫受到阻礙的狀況則更加明顯，或許是規劃已久的事情在下周正要付諸行動時卻意外被打斷，或是一直以來都穩定的事情在下周開始動盪起來。



金錢運勢★★

正偏財運一般，不太有進財的機會，也要多避免小賭或是試試手氣的事情。

獅子座



整體運勢★★★★

獅子朋友下周對於現況的生活也感到滿意許多，只是過去挺偷懶的朋友，下周的收穫程度可就差強人意。



愛情運勢★★★★

雙方對於彼此的認同度提高許多，逐漸認定雙方是未來生活的伴侶，另外奧斯建議下周要多留意另一半的需求，下周另一半將會是挺需要你的。

事業運勢★★★

對於現況也都感到知足許多，較安於現況的發展裡頭，值得提醒若是自有事業的朋友，下周的營運狀況都還算不錯也讓你感到滿意許多。

金錢運勢★★

正財運優於偏財運，若習慣小賭怡情的朋友，下周要多加注意。

處女座



整體運勢★★

下周處女朋友自我矛盾的狀況增加許多，導致在處理或面對事情時始終猶疑不定，無法下決定且下周對於自信的流失，會是比較辛苦的一周。

愛情運勢★★

雙方在下周將產生些許的衝突，導致雙方在面對情感時升起了休息的念頭，下周要多加留意另一半的狀況也盡量避免自己的情緒影響到另一半。

事業運勢★★

在學事業方面產生許多問題，而自己也無法有效的掌握問題出在哪裡，找不到改善的地方導致局面發展不佳，下周要試著緩下心，避免無頭蒼蠅的狀況。

金錢運勢★★★

正偏財運低迷，多避免不必要的開銷，投資方面，不熟悉的投資標地或方式不建議嘗試。

天秤座



整體運勢★★★

下周天秤朋友的情緒起伏突然大了起來，不容易聽進周遭朋友或同事的意見，因此容易和周遭的人事起點爭執，建議下周要控制一下自己的情緒或脾氣，避免脾氣或情緒影響他人。

愛情運勢★★★

下周情感世界裡的情緒化會顯得更加明顯且容易影響到另一半，也不太容易聽進另一半的想法，而這樣的狀況也就導致雙方容易起口角，建議要多加注意。

事業運勢★★★

下周會懂得找出一條舒適的道路，除了讓自己在目前學事業上適應更好之外，也能讓自己避免同事之間的惡性爭執。

金錢運勢★★★

下周偏財運較佳，或許在投資方面能進點小財，進了財要好好守住。

天蠍座



整體運勢★★

下周天蠍朋友多注意自我內心理念的停止，例如一直以來都相信自己能做到的事情，下周因為某些事情的發生導致信念的停止或結束。



愛情運勢★★

雙方下周存在不小爭執的機會，許多狀況也都讓你感到莫名的壓力，雖不致分開，但也意識到現況不是太好，開始尋找新的方法增進雙方情感的熱度。

事業運勢★★

下周學事業的壓力突然增加了起來，讓你感到許多的不悅，無法忍受的狀況也在下周顯得明顯許多，要多適時的排解自我壓力可別累出病來。

金錢運勢★★

正偏財運都不是太好，有破財的可能，也不建議有投資動作，再多觀望一陣子比較好。

射手座



整體運勢★★★

下周射手朋友長久以來的壓力與情緒，開始顯得 不勝負荷，同時也因為對於事情掌握度的渴望度提升，讓自己接受一些能力外的事物，奧斯提醒可別讓自己累過頭。

愛情運勢★★★

感情運勢方面，下周與另一半的相處將產生點爭吵，只是特別的是，下周的爭吵自己多會將責任攬在自己身上，要注意。

事業運勢★★★

下周可能出現在面對工作時，份內工作早已做好，但看到同事忙不過來就主動接手來做，或是上司交代許多能力外的工作，要多加注意。

金錢運勢★★★

偏財運不是太理想，若有聚會要多避免搶帳單付帳的情況，以免月底經濟壓力大上許多。

摩羯座



整體運勢★★★★★

下周摩羯座的朋友將轉入心靈思考的層面，對於事情都會審慎考慮過，也因為如此較能抓到問題點，能夠成功的改善現況，在處理事情上也變得更加順利。

愛情運勢★★★★

雙方的關係在下禮拜能夠更近一步的發展，也是個適合溝通的一周，如果一直有問題想和另一半溝通的，下周可嘗試拿出來討論，或許會有不錯的結果。



事業運勢★★★

長久的努力在下周可望被上司及主管看見，以致對你在工作上的好感提升。另外有升遷機會的朋友下周說不定會有好消息到來。

金錢運勢★★★★

正財運佳，工作上的服務態度和專業精神讓客戶對你十分滿意，或許能為你介紹更多的生意。

水瓶座

整體運勢★★

水瓶的朋友稍稍怠惰了起來，面對周遭的人事物都有提不起勁的感覺，而也因為這樣造成事情的思考變得不夠周全。

愛情運勢★★★

下周彼此關係停了下來，對於情感中的熱情些微的消退，因此有強烈被動的暗示存在，等待對方主動，奧斯建議下周面對愛情可以在主動一些。

事業運勢★★

些許的適應不良，面對目前的工作也有虎頭蛇尾的可能性存在，下周要多加注意避免這樣的情況。

金錢運勢★★★

下周情緒的波動連帶影響財運方面的支出，要避免一時的衝動而花大錢。

雙魚座



整體運勢★★

下周雙魚朋友則顯得渾噩許多，過往自傲的自制能力在下周變得灰暗許多，不太懂得如何規劃自己，讓自己變得不是那麼的令人安心。



愛情運勢★★

揮霍狀況存在情感裡頭，不再懂得尊重另一半，也覺得另一半的體貼與付出是理所當然，甚至也動搖了自我情感的忠貞，奧斯提醒下周要注意一下。

事業運勢★★

付出與收穫不成正比，讓自己開始懷疑自己努力的初衷是什麼，也開始動搖自己的信心，奧斯提醒這樣的狀況只是短暫存在，別因此影響自己太深。

金錢運勢★★

莫名其妙的幾筆花費，讓自己經濟吃緊許多，下周要多避免不必要的開銷，也要注意自己花錢的狀況。

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