fb ig video ETtoday search mobile

奧斯塔羅12星座一周運勢0125-0131　摩羯升職有望、天蠍投資易破財

>

▲星座 。（圖／奧斯提供）

20210125-0131奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：金牛座事業運最旺！做起事情得心應手，懂得修正工作錯誤與調整自己的工作態度，讓自己工作起來更加順遂。

TOP2：摩羯座愛情運最旺！雙方情感在下周更進步，更加願意投入溝通加強兩人之間的情感連結，讓彼此情感的安心感更加強烈。

TOP3：雙子座金錢運最旺！投資運勢良好，長久規劃若是做好功課的朋友，把握時機趕緊入場。

本周需注意星座

1.牡羊座事業運需要留意：對於工作的付出與努力不太成正比，讓自己懷疑是否適合這份工作，動搖起工作上的想法。

2.巨蟹座愛情運需要留意：溝通問題存在非常大的問題，不太願意溝通或是逃避問題，讓感情基礎顯得不太穩固。

3.天蠍座金錢運需要留意： 破財狀況存在，留意自己的投資理財動作，避免操之過急。

牡羊座

整體運勢★★
下周牡羊朋友讓自己似乎停留在過去，不太願意踏出新的一步，讓自己顯得孤獨許多，下周要多避免想到過去的事情，以免影響到你目前的生活。

愛情運勢★★
為了一些小事情出現爭吵，容易讓另一半往心裡面去，這樣的爭執將不會隨時間淡掉，所以面臨情緒或爭執時多想一下或主動退讓會比較好。

事業運勢★★★
對於目前的公司或學業感到萬分的灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，而這樣的狀況連帶也會影響到上司或同事之間對你的評論。

金錢運勢★
正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會。

金牛座

整體運勢★★★
下周金牛朋友則顯得積極許多，開始不像過往那麼念舊或守著既有模式，以往雖容易受到規範而感覺不悅，但還是會遷就現況，下周這樣的狀況則顯得減緩許多。

愛情運勢★★★
對於目前的情感都很願意去努力，雖然彼此過去的確經歷過許多不開心的事情，但在下周兩人顯得不再拘泥於過去，會尋找新的方向一起努力。

事業運勢★★★★
下周的積極將讓自己做起事來得心應手許多，懂得找出工作上的錯誤或盲點並且加以修正及調整，將會是不錯的工作週期，要好好把握。

金錢運勢★★
正偏財運皆不佳，尤其有破財的機會，避免不必要的開銷。

雙子座

整體運勢★★★★
雙子朋友似乎停不下忙碌的腳步，習慣找些事情充實自己的生活，奧斯建議可以放鬆的時候就好好休息，不要再找事情讓自己始終是忙碌的狀態。

愛情運勢★★★★
雙方對於目前的感情開始願意尋找些變化，面對長久以來的相處感覺些許的厭煩，因此積極的透過檢視過去的方式去調整未來的步伐。

事業運勢★★★★
積極的想突破現況，原因來於自己對現況的不滿足，奧斯提醒下周在工作方面要多注意，別將自己逼得太緊，緩一下步調會是件好事。

金錢運勢★★★★
正偏財運都還算不錯，特別是如有投資打算的朋友，下周可以好好考慮準備投資。

巨蟹座

整體運勢★★★
巨蟹朋友許多計畫在下周開始延誤，並且對事情的掌握度也降低許多，多了點不確定感，奧斯建議下周在做事情或決定時，要再謹慎考慮一些。

愛情運勢★★
雙方在情感裡的步伐慢了下來，和另一半一直以來存在的溝通問題下周將重蹈覆轍，奧斯建議下周若再有爭執發生，必須要多花點心思好好解決。

事業運勢★★★
計畫受到阻礙的狀況則更加明顯，或許是規劃已久的事情在下周正要付諸行動時卻意外被打斷，或是一直以來都穩定的事情在下周開始動盪起來。

金錢運勢★★
正偏財運一般，不太有進財的機會，也要多避免小賭或是試試手氣的事情。

獅子座

整體運勢★★★★
獅子朋友下周對於現況的生活也感到滿意許多，只是過去挺偷懶的朋友，下周的收穫程度可就差強人意。

愛情運勢★★★★
雙方對於彼此的認同度提高許多，逐漸認定雙方是未來生活的伴侶，另外奧斯建議下周要多留意另一半的需求，下周另一半將會是挺需要你的。

事業運勢★★★
對於現況也都感到知足許多，較安於現況的發展裡頭，值得提醒若是自有事業的朋友，下周的營運狀況都還算不錯也讓你感到滿意許多。

金錢運勢★★
正財運優於偏財運，若習慣小賭怡情的朋友，下周要多加注意。

處女座

整體運勢★★
下周處女朋友自我矛盾的狀況增加許多，導致在處理或面對事情時始終猶疑不定，無法下決定且下周對於自信的流失，會是比較辛苦的一周。

愛情運勢★★
雙方在下周將產生些許的衝突，導致雙方在面對情感時升起了休息的念頭，下周要多加留意另一半的狀況也盡量避免自己的情緒影響到另一半。

事業運勢★★
在學事業方面產生許多問題，而自己也無法有效的掌握問題出在哪裡，找不到改善的地方導致局面發展不佳，下周要試著緩下心，避免無頭蒼蠅的狀況。

金錢運勢★★★
正偏財運低迷，多避免不必要的開銷，投資方面，不熟悉的投資標地或方式不建議嘗試。

天秤座

整體運勢★★★
下周天秤朋友的情緒起伏突然大了起來，不容易聽進周遭朋友或同事的意見，因此容易和周遭的人事起點爭執，建議下周要控制一下自己的情緒或脾氣，避免脾氣或情緒影響他人。

愛情運勢★★★
下周情感世界裡的情緒化會顯得更加明顯且容易影響到另一半，也不太容易聽進另一半的想法，而這樣的狀況也就導致雙方容易起口角，建議要多加注意。

事業運勢★★★
下周會懂得找出一條舒適的道路，除了讓自己在目前學事業上適應更好之外，也能讓自己避免同事之間的惡性爭執。

金錢運勢★★★
下周偏財運較佳，或許在投資方面能進點小財，進了財要好好守住。

天蠍座

整體運勢★★
下周天蠍朋友多注意自我內心理念的停止，例如一直以來都相信自己能做到的事情，下周因為某些事情的發生導致信念的停止或結束。

愛情運勢★★
雙方下周存在不小爭執的機會，許多狀況也都讓你感到莫名的壓力，雖不致分開，但也意識到現況不是太好，開始尋找新的方法增進雙方情感的熱度。

事業運勢★★
下周學事業的壓力突然增加了起來，讓你感到許多的不悅，無法忍受的狀況也在下周顯得明顯許多，要多適時的排解自我壓力可別累出病來。

金錢運勢★★
正偏財運都不是太好，有破財的可能，也不建議有投資動作，再多觀望一陣子比較好。

射手座

整體運勢★★★
下周射手朋友長久以來的壓力與情緒，開始顯得 不勝負荷，同時也因為對於事情掌握度的渴望度提升，讓自己接受一些能力外的事物，奧斯提醒可別讓自己累過頭。

愛情運勢★★★
感情運勢方面，下周與另一半的相處將產生點爭吵，只是特別的是，下周的爭吵自己多會將責任攬在自己身上，要注意。

事業運勢★★★
下周可能出現在面對工作時，份內工作早已做好，但看到同事忙不過來就主動接手來做，或是上司交代許多能力外的工作，要多加注意。

金錢運勢★★★
偏財運不是太理想，若有聚會要多避免搶帳單付帳的情況，以免月底經濟壓力大上許多。

摩羯座

整體運勢★★★★★
下周摩羯座的朋友將轉入心靈思考的層面，對於事情都會審慎考慮過，也因為如此較能抓到問題點，能夠成功的改善現況，在處理事情上也變得更加順利。

愛情運勢★★★★
雙方的關係在下禮拜能夠更近一步的發展，也是個適合溝通的一周，如果一直有問題想和另一半溝通的，下周可嘗試拿出來討論，或許會有不錯的結果。

事業運勢★★★
長久的努力在下周可望被上司及主管看見，以致對你在工作上的好感提升。另外有升遷機會的朋友下周說不定會有好消息到來。

金錢運勢★★★★
正財運佳，工作上的服務態度和專業精神讓客戶對你十分滿意，或許能為你介紹更多的生意。

水瓶座

整體運勢★★
水瓶的朋友稍稍怠惰了起來，面對周遭的人事物都有提不起勁的感覺，而也因為這樣造成事情的思考變得不夠周全。

愛情運勢★★★
下周彼此關係停了下來，對於情感中的熱情些微的消退，因此有強烈被動的暗示存在，等待對方主動，奧斯建議下周面對愛情可以在主動一些。

事業運勢★★
些許的適應不良，面對目前的工作也有虎頭蛇尾的可能性存在，下周要多加注意避免這樣的情況。

金錢運勢★★★
下周情緒的波動連帶影響財運方面的支出，要避免一時的衝動而花大錢。

雙魚座

整體運勢★★
下周雙魚朋友則顯得渾噩許多，過往自傲的自制能力在下周變得灰暗許多，不太懂得如何規劃自己，讓自己變得不是那麼的令人安心。

愛情運勢★★
揮霍狀況存在情感裡頭，不再懂得尊重另一半，也覺得另一半的體貼與付出是理所當然，甚至也動搖了自我情感的忠貞，奧斯提醒下周要注意一下。

事業運勢★★
付出與收穫不成正比，讓自己開始懷疑自己努力的初衷是什麼，也開始動搖自己的信心，奧斯提醒這樣的狀況只是短暫存在，別因此影響自己太深。

金錢運勢★★
莫名其妙的幾筆花費，讓自己經濟吃緊許多，下周要多避免不必要的開銷，也要注意自己花錢的狀況。

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 星座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

陳庭妮、大霈穿LV變形老花短裙曬美腿

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

郭碧婷產後亮相狀態驚人！20萬元「純白羽毛禮服」秀曲線

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

全智賢防掉髮「洗頭必做2件事」！椰子油是關鍵

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

靠一件「羽絨外套」過整個冬天　女星們4種穿搭法時髦又顯瘦

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

SEIKO 140周年首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

LOEWE聯名《龍貓》可愛爆發　 男陳昊森搶先曝光

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

BURBERRY「LOVE」塗鴉圍巾　最Easy的3種圍法

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克1／25起限定3天買一送一　17款咖啡飲半價喝起來！

星巴克1／25起限定3天買一送一　17款咖啡飲半價喝起來！

歐陽娜娜火辣造型失算！　緊身像「內衣褲外露」擺拍效果全變調

歐陽娜娜火辣造型失算！　緊身像「內衣褲外露」擺拍效果全變調

韓網超夯「畫線心理測驗」看愛情觀　第一種小心過於強勢嚇跑人

韓網超夯「畫線心理測驗」看愛情觀　第一種小心過於強勢嚇跑人

28元的印度「10天奇蹟皂」好評爆棚！洗完肌膚光滑細嫩、痘痘也能消 孫芸芸帶貨項鍊粉絲失焦：好胸！頭戴低調黑色棒球帽現已缺貨 《驅魔麵館》金世正穿上潤娥同款裙裝　「有點緊」意外展現傲人上圍 韓星靠「偽素顏唇膏」打造好氣色！NARS杏仁奶咖、GA玫瑰棕5支被搶翻 NIKE情人節限定鞋有平價替代款　淺粉配紅勾勾好少女，不用花到3萬元 《天竺鼠車車》超萌蛋糕、馬卡龍收到絕對開心 　網：捨不得吃啦 舒淇捧VALENTINO珠寶盒姿勢滿分　對尬唐嫣、劉雯「粉紫鉚釘包」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面