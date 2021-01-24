《神隱少女》無臉男與煤炭精靈可愛合體　絨毛娃娃打開秒變環保袋

編輯／ChiNg

前陣子釋出了一系列吉卜力動畫的免費劇照勾起許多粉絲的記憶，藉此日本吉卜力工作室的周邊商品專賣店「橡子共和國」也不打算輕易放過大家，決定延燒這場烈火到大家的荷包推出以《神隱少女》為主題的無臉男以及煤炭精靈造型的環保袋，絕對讓大家沒有抵抗力。

＃無臉男環保袋

劇中繼白龍之後第二帥的男二非無臉男莫屬了，龐大的身形可以一口氣吞下無數多的食物再吐出更多的金子，如此神秘的存在替無臉男撈得一大票粉絲，這次橡子共和國推出了無臉男造型的環保袋外觀看起來只是普通的絨毛娃娃，打開之後才發現原來是折疊式的環保袋既方便又好收納，平時不使用的時候還可以作為裝飾，絕對是實用也高顏值的購物袋。

不僅外觀是無臉男連打開後的內襯也充滿了許多圖樣元素，有魚骨頭、算盤等等就好像是在無臉男的肚子裡，能看到很多該吃與不該吃的東西（笑）。

▲無臉男環保袋大小為為480X600mm，定價為2000日圓（約NT$541）。（圖／翻攝自donguri-sora，下同）

＃煤炭精靈環保袋

除此之外劇裡還有另一個同樣謎樣的存在，其實煤炭精靈不僅僅出現在《神隱少女》更於《龍貓》多次露面，總是成群結伴的它們毛茸茸一球、大大的眼睛看起來非常療癒，而這次煤炭精靈也參與了環保的行列被做成了環保袋，圓滾滾的身體裡其實藏著一個容量相當充足的袋子，同樣在不使用的時候可以完美收納不必擔心佔據任何空間，甚至可以當作吊飾隨身攜帶。

需要使用的時候打開還會發現小彩蛋，環保袋上除了若干隻煤炭精靈，還印有一隻大大的無臉男圖樣，簡直就是「地表最強謎樣之環保袋」。

▲煤炭精靈環保袋大小為430X270mm，定價為1500日圓（約NT$433）。

無臉男及煤炭精靈環保袋已於橡子共和國官網開放預購，有興趣的人千萬不要錯過。

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