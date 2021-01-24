李聖經「緊身衣」秀傲人S曲線！　BV黃藍配仙女氣息狂噴

▲ 李聖經最新造型穿上 BOTTEGA VENETA 湖藍色長袖上衣搭配亮黃色褲裝。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

南韓女星李聖經從模特兒出身轉戰演員成績亮眼，近期她登上YouTube直播與粉絲互動，不僅留著一頭溫柔披肩長髮，更身穿BOTTEGA VENETA （BV）湖藍色長袖上衣搭配亮黃色褲裝，鮮明的藍黃對比讓人視線無法離開，也被粉絲譽為「行走的衣架子」，一般人絕對難以駕馭。

30歲女星李聖經出演《浪漫醫生金師傅2》備受好評，許久未與粉絲見面的她，終於在YouTube驚喜直播，李聖經一頭紅棕色長髮，逆齡的眉上瀏海更襯托巴掌臉蛋。而精緻五官之下，她身穿BOTTEGA VENETA 湖藍色長袖上衣，貼膚的針織設計完美遊走她的顯瘦曲線，再以排扣點綴中央，更若隱若現黑色內搭，小露性感女人味。

▲李聖經是名副其實的衣架子，穿著CHANEL黑色雙排扣連衣裙將175cm的高挑身材完美發揮。（圖／CFP）

更厲害的是，李聖經再以亮黃色落地褲裝收尾，全身色系相互融合卻不顯突兀，全靠她的名模等級身材，即便是直播出鏡，也毫無死角，狀態令人驚艷。其實李聖經是名副其實的衣架子，去年（2020年）11月出席亞洲明星盛典時，李聖經就換上一身CHANEL黑色雙排扣連衣裙，將175cm的高挑身材完美發揮，纖細腰身與長腿讓人羨慕，果然是凡人無法駕馭。

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