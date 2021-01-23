《天竺鼠車車》超萌蛋糕、馬卡龍收到絕對開心 　網：捨不得吃啦

編輯／ChiNg

只有日本能超越日本，前陣子創下驚人票房的《鬼滅之刃》遇到勁敵了！日本東京電視台新推出的兒童動畫短片《PUI PUI天竺鼠車車》以每集短短的兩分多鐘再度成功獲得更高的收視率，羊毛氈製成的天竺鼠造型車車以可愛的形象獲得大票粉絲的喜愛，藉此日本知名甜點品牌Priroll抓準商機與此人氣動畫合作推出天竺鼠車車造型蛋糕以及馬卡龍。

＃天竺鼠車車造型蛋糕：4,860日圓（約NT$1,314）

因應即將到來的西洋情人節此次聯名造型蛋糕共推出喜歡吃紅蘿蔔的主角「馬鈴薯個人款」、「馬鈴薯、西羅摩、阿比等五人款」以及「所有車車大集合款」共三款不同的樣式，每台車車各具特色但都非常可愛，既像活生生的天竺鼠寶寶又像行動便利的玩具車車，另外，蛋糕上插圖的部分使用的是可食用的色素因此可以放心大口品嚐美味。

▲《天竺鼠車車》與日本甜點品牌聯名推出限定商品，目前僅於日本當地發售台灣尚無上市消息。（圖／翻攝自priroll.jp，下同）

口味的部分皆以清新爽口的鮮奶油搭配酸甜美味的草莓及水蜜桃製作而成，再加上柔軟蓬鬆的海綿蛋糕體保證讓你一口接一口不知不覺整個蛋糕就吃完了，無論是當作情人節禮物送給對方還是留給自己吃絕對都物超所值，集美味與可愛於一身。

＃天竺鼠車車馬卡龍：六入2,376日圓（約NT$643）

若擔心蛋糕吃不完亦可以選擇小巧可愛的馬卡龍，此次聯名共推出六款限定造型，每一款皆印有不同樣式的天竺鼠寶寶且各自代表著不同的口味，共有草莓、巧克力、開心果以及橘子讓大家品嚐。

小小的馬卡龍一半是白色另一半是鮮豔的粉紅色、橘色、綠色甚至是咖啡色每一顆都讓人看了口水直流，小孩子才做選擇我通通都要（誤）。

若喜歡造型蛋糕的話絕對不能錯過日本甜點品牌銀座Cozy Corner與日本迪士尼攜手打造的「迪士尼公主系列蛋糕」全系列包含小美人魚、長髮公主兩款五吋造型蛋糕以及美女與野獸九款造型小蛋糕，堪稱吃了就算是實現了少女們的夢想，光看就覺得大飽眼福怎麼捨得把它們吃掉。

不僅蛋糕本身精緻得無話可說，就連盒子外包裝都是以海底世界為主題搭配小美人魚以及賽巴斯丁的圖樣並且換上夢幻的Tiffany綠以及嫩粉紅；長髮公主的部分則是將公主的秀髮延伸成了蛋糕主要的裝飾，黃色的鮮奶油點綴在粉紫色的蛋糕體上顯得格外的氣質與浪漫，大口咬下便能享受藍莓與草莓的酸甜，別有一番風味。

另外若是喜歡《美女與野獸》的話同樣有推出九款主題小蛋糕，把燭台、茶具們通通做成了小蛋糕還有野獸造型的巧克力圓形蛋糕，漂亮到讓人無法想像。

小美人魚與長髮公主五吋造型蛋糕定價皆為3,500日圓（約NT$946）、美女與野獸九款蛋糕組定價為2,500日圓（約NT$676），此系列聯名將自2／10起開放於銀座Cozy Corner日本官網線上預訂並於2／15起開始出貨，有興趣的人千萬不要錯過。

►你看過「蛞蝓牙膏」和「蛙壽司」嗎？超獵奇設計把動物融入日用品

►米奇和米妮自帶甜甜蜜桃香！療癒又美肌的護手霜、保濕噴霧全都想收