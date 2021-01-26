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說．流行／南韓爆紅鍊帶包！「Gu_de」超高CP值手袋　連唸法都可愛　　

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記者鮑璿安 ／專題報導

看膩了精品包款每一季的爭奇鬥艷，小眾包兼具高設計感與高CP值更能擄獲人心，這次《ET FASHION》「說．流行」就要來介紹在南韓火速走紅的新興品牌 Gu_de，寫到這裡，不少人應該都發現它的奧秘，品牌讀音就如同「Good」，旗下設計也秉持這一理念，總是帶給人療癒享受。

▲Gu_de 。（圖／翻攝自IG）

▲Gu_de 。（圖／翻攝自IG）

▲來自南韓的新興包袋品牌 Gu_de，發音就如同「Good」給人療癒享受 。（圖／翻攝自IG）

來自南韓的新興包袋品牌 Gu_de，發音就如同「Good」，創辦人 Ji Hye Koo 從小就發現自己對於時尚的憧憬，像是小時候幫洋娃娃換衣服，運用布料重新打造衣物，大學時更學習了面料設計，一步一步促使她在2016年成立品牌，初衷就是希望滿足大家的新意，從時下正夯的極簡主義出發， Ji Hye Koo更曾放話要成為下一個 Phoebe Philo（CELINE前任創意總監）。

▲Gu_de 。（圖／翻攝自IG）

▲Gu_de 。（圖／翻攝自IG）

▲Gu_de 。（圖／翻攝自IG）

▲Gu_de 的風格頗具70年代復古氣息，加上巨大的錬帶辨識度激增 。（圖／翻攝自IG）

 不難發現Gu_de 的風格頗具70年代復古氣息， Ji Hye Koo 通過高級訂製服裝中尋找靈感，加入自我的旅行、生活構想，跟得上流行卻不易過時。平滑流暢的包身搭配搶眼的手柄，皮革採用進口的全牛皮或是羊皮，上手觸感極佳；鮮明的鱷魚壓紋表明極簡情懷中的叛逆個性，還有一個特點，就是包款會特別搭配一條巨大的錬帶，採用塑膠材質打造，只要更換背帶就好像換了包包，產生不同風格享受。

▲宛如珠寶盒收口方式的Love 。

▲鱷魚皮壓紋質感的Play Q Bag。

目前包款種類也十分多元，宛如珠寶盒收口方式的Love、鱷魚皮壓紋質感的 Play、柔軟材質的Bonnie，價格區間落在5千元至2萬元台幣上下，很適合成為精品包的入門款，因此幾乎各種包型都有大批支持者，品牌更在2020年春季推出首個鞋履系列，完成創辦人 Ji Hye Koo 對鞋履的幻想，她更期許品牌能夠一步一步走向國際。

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關鍵字：

說流行, 南韓, 包包, 手袋, Gu_de

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