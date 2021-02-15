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10句迪士尼暖心經典語錄　「沒有什麼比家人更重要」

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從小看到大的迪士尼經典動畫，其實教了我們許多人生觀。經過社會洗禮後，裡面許多的話語都會變得感觸良多，以下整理了10部迪士尼卡通、皮克斯動畫經典語錄，一起看看有沒有哪句正中你心呢？

玩具總動員4

「做好你現在的角色。」

"Be who you are right now."

▲你現在是什麼角色，就扮演好你的角色。（圖／翻攝自DISNEY劇照，下同）

靈魂急轉彎

「火花是活著的熱情，不是活著的目的」

"A spark is your meanings of life, your passions, your purposes, isn't a soul's purpose."

天外奇蹟

「有時候，最平凡無聊廢到笑的小事反而是最難忘記的。」

"It might sound boring, but I think the boring stuff is the stuff I remember the most."

▲生活中的回憶就是一些無聊小事累積的，那些回憶也是最難忘的。

魔髮奇緣

「踏出你的舒適圈去冒險吧！你會發現一切回報都是值得的。」

"Venture outside your comfort zone. The rewards are worth it."

▲離開舒適圈，你會認識不一樣的自己。

動物方城市

「生活總會有那麼點不順心，我們都會犯錯。天性如何並不重要，改變都由你開始。」

"Life’s a little bit messy. We all make mistakes. No matter what type of animal you are, change starts with you."

▲迪士尼動畫 。（圖／迪士尼劇照）

▲我們無法決定自己的天性，但可以勇敢去改變。（圖／翻攝自thewaltdisneycompany）

腦筋急轉彎

「成熟就是，就算發現這世界不如預期，也能調整自己的心情。」

"Being mature is knowing how to adjust yourself when you realize the world isn’t quite like what you’ve expected."

▲迪士尼動畫 。（圖／迪士尼劇照）

▲生活總會遇到不如意，可以抱怨，但也要懂得調適，並重整心情出發。（圖／翻攝自IMDB）

料理鼠王

「如果你總是追著過去跑，那你永遠看不到前面的風景。」

"If you focus on what you left behind, you will never see what lies ahead."

▲迪士尼動畫 。（圖／迪士尼劇照）

可可夜總會

「沒有比家人更重要的事情。」

"Nothing is more important than family."

冰雪奇緣2

「事情永遠不會按照你的計劃一步步進行，那麼我們能做的，就是接受變化，然後從容應對。」

"Be prepared. Just when you think you found your way, life will throw you onto a new path."

大英雄天團

「擁抱是縮短人與人之間的距離，最溫暖的方式。」

”Hugs are the warmest way of reducing the distance between people.”

▲迪士尼動畫 。（圖／迪士尼劇照）

▲不用話語，一個擁抱就能拉近彼此的距離。（圖／翻攝自迪士尼影業粉絲專頁）

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關鍵字：

迪士尼, 金句, 正能量

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