10句迪士尼暖心經典語錄　「沒有什麼比家人更重要」

從小看到大的迪士尼經典動畫,其實教了我們許多人生觀。經過社會洗禮後,裡面許多的話語都會變得感觸良多,以下整理了10部迪士尼卡通、皮克斯動畫經典語錄,一起看看有沒有哪句正中你心呢?

玩具總動員4

「做好你現在的角色。」

"Be who you are right now."

▲你現在是什麼角色,就扮演好你的角色。(圖/翻攝自DISNEY劇照,下同)

靈魂急轉彎

「火花是活著的熱情,不是活著的目的」

"A spark is your meanings of life, your passions, your purposes, isn't a soul's purpose."

天外奇蹟

「有時候,最平凡無聊廢到笑的小事反而是最難忘記的。」

"It might sound boring, but I think the boring stuff is the stuff I remember the most."

▲生活中的回憶就是一些無聊小事累積的,那些回憶也是最難忘的。



魔髮奇緣

「踏出你的舒適圈去冒險吧!你會發現一切回報都是值得的。」

"Venture outside your comfort zone. The rewards are worth it."

▲離開舒適圈,你會認識不一樣的自己。

動物方城市

「生活總會有那麼點不順心,我們都會犯錯。天性如何並不重要,改變都由你開始。」



"Life’s a little bit messy. We all make mistakes. No matter what type of animal you are, change starts with you."

▲我們無法決定自己的天性,但可以勇敢去改變。(圖/翻攝自thewaltdisneycompany)

腦筋急轉彎

「成熟就是,就算發現這世界不如預期,也能調整自己的心情。」



"Being mature is knowing how to adjust yourself when you realize the world isn’t quite like what you’ve expected."

▲生活總會遇到不如意,可以抱怨,但也要懂得調適,並重整心情出發。(圖/翻攝自IMDB)



料理鼠王

「如果你總是追著過去跑,那你永遠看不到前面的風景。」

"If you focus on what you left behind, you will never see what lies ahead."

可可夜總會

「沒有比家人更重要的事情。」



"Nothing is more important than family."

冰雪奇緣2

「事情永遠不會按照你的計劃一步步進行,那麼我們能做的,就是接受變化,然後從容應對。」



"Be prepared. Just when you think you found your way, life will throw you onto a new path."

大英雄天團



「擁抱是縮短人與人之間的距離,最溫暖的方式。」



”Hugs are the warmest way of reducing the distance between people.”

▲不用話語,一個擁抱就能拉近彼此的距離。(圖/翻攝自迪士尼影業粉絲專頁)

