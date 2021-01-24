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再美都扛不住稀疏髮！5個「預防掉髮」小技巧　第二點容易被忽略

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▲▼5個「預防掉髮」小技巧。（圖／翻攝ＩＧ）

▲擁有豐盈的秀髮讓人看起來更年輕。（圖／翻攝IG@sooyaaa__）

編輯／Amanda

隨著生活作息、飲食習慣變遷，越來越多人有落髮、髮際線後退的問題，而且不只男性，不少女性也有這些困擾，像是楊冪、章子怡、侯佩岑等高顏值女星也都曾為髮量所苦，甚至連年輕女生都在關注「防脫」話題。除了因天生遺傳、年紀增長等不可抗力原因，很多日常生活的小細節也會加速頭皮老化或掉髮，快把以下5個幫助減少並預防掉髮的小秘訣學起來，養回豐盈髮量。

1.避免紫外線曝曬

大部分人都知道紫外線會讓肌膚變黑變老，但可能有很多人不知道，紫外線也會加速掉髮、頭皮老化速度，尤其是髮量最少的髮漩位置。最有效的預防方式是在陽光強烈的日子，撐陽傘或帶帽子直接阻擋陽光曝曬，若是帶帽子要注意，要選擇比較透氣的布料，且不要長時間一直戴著，因為悶熱也會對頭皮造成傷害。


2.洗臉後檢查髮際線是否沖乾淨

有化妝、塗抹防曬的人，通常也都會塗到髮際交界處，晚上卸妝清潔時一定要記得髮際線位置也要清洗到，尤其最後沖水時，不管有沒有化妝習慣，很多人都會忽略髮際線沒沖洗乾淨，洗面乳、卸妝產品殘留會刺激毛囊、造成堵塞，進而加速掉髮、髮際線後移，所以洗臉清潔時一定要記得檢查有沒有沖乾淨。

3.改善水質

水質對於頭皮頭髮健康養護也有關係，軟水容易被人體肌膚吸收，維持肌膚水分，而硬水傷髮質也傷頭皮，硬水所含的鈣離子與鎂離子容易沈積，使得皮膚屏障受損，使脂漏性皮膚炎變得嚴重。

皮膚科醫師建議，如果處於水質比較硬的區域，可以加裝離子交換淨水器，幫助過濾、調整水質，或使用pH值偏中性或弱鹼性的洗髮精。

4.補充蛋白質

營養不均也會產生掉髮問題，除了避免過度節食、挑食，平時可吃肉類、魚類、蛋類或豆類，多多補充蛋白質，蛋白質是養護頭髮健康很重要的元素。

5.良好睡眠習慣防脫髮

良好的睡眠能幫助肌膚與毛髮維持正常的新陳代謝，幫助防止脫髮，除了每天至少睡滿6小時以上，也要盡量避免熬夜，早點入睡，養護頭皮頭髮健康，也能養顏美容，避免黑眼圈、發胖。

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關鍵字：

保養, 護理, 頭皮, 頭髮, 頭皮保養, 頭皮健康, 掉髮, 落髮, 脫髮, 預防, 改善, 防脫

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