金牛都很小氣？最常被誤會的3大星座　Top 1真的太委屈

編輯／Molly 圖／翻攝自IG@tvndrama.official

當面對初次踫面的人，除了先從第一眼的印象或外表穿著來認識對方，應該也有人會以星座來判斷對方個性，但其實大家對某些星座存在了不少誤解，像是金牛常常被說小氣，天秤、雙子一定很花心，有不少都是刻板印象，快來看看最常被誤會的3個星座是誰？

Top 3：金牛座



平常待人做事溫和沈穩的金牛座，最常被誤會的就是「摳門」、「小氣」、「斤斤計較」。他們確實是很會精打細算，這只是因為金牛習慣做任何事前都要先深思熟慮一番，包括花錢，不喜歡花冤枉錢，但一旦當他們決定要花錢的時候，往往都比你想像的大方很多，尤其是對於在乎的人，重情重義的金牛可是很捨得花錢的。

Top 2：天蠍座



天蠍座最容易被誤會的就是冷漠無情，甚至給人城府很深的印象，但其實他們只是天性外冷內熱。在剛認識時會用彬彬有禮但又疏遠的冰山模樣將自己的熱情藏起，好像對任何人事物都很冷漠沒興趣，這是他們面對外界的保護色。直到彼此熟識、天蠍覺得你是可以交心、信賴的人，他們就會好似變了一個人，完全展現熱情，甚至會嘴上說著兇狠的話，但卻做出讓你很暖心的事，他們就是標準的「刀子嘴，豆腐心」。

Top 1：處女座



處女座可說是被誤會得最慘的星座了，很多人一聽到處女座就會覺得他們愛挑剔又刻薄，一天到晚愛批評，好像看什麼事都不順眼。但其實他們並非對任何人、任何事都這樣，處女座確實是完美主義者，很在意小細節，但更多會展現在跟自己相關的事物上，對於他人，他們只會跟親近的人囉唆，希望可以提醒到對方，如果是交情不夠的人他們才懶得說那麼多。



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