女孩必瘋狂！SABON全新限量「白玫瑰」系列，一聞就愛上

▲除了全新白玫瑰系列，更推出其他玫瑰秘境禮盒可供選擇。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

女孩們一入坑就停不下來的SABON，2021年推出全新限量白玫瑰系列，浪漫純真的香氣，一聞就愛上。花園秘境結合品牌最受歡迎的玫瑰花語和以色列綠玫瑰，以三種不同香氣，重現法國皇后瑪莉‧安東尼的凡爾賽小特里農宮的玫瑰花園。

▲優雅清新的限量白玫瑰系列，一推出就備受關注。（圖／品牌提供、記者曾怡嘉攝）

全新推出的白玫瑰系列，以純粹的白玫瑰搭配新鮮初摘的佛手柑，連綠葉都尚未墜落，揉合著優雅浪漫的白玫瑰花瓣與茉莉花香，傳遞浪漫純真，最後以高雅的麝香作為結尾，讓迷人香氣縈繞在肌膚之上。

▲SABON 白玫瑰沐浴油，300ml，980元、白玫瑰絲綢身體乳液 ，200ml，1,280元、白玫瑰身體磨砂膏，320g，1,480元。

▲SABON 玫瑰秘境 花園限量禮組，3,880元。

想一次擁有人氣單品，品牌更推出玫瑰秘境花園限量禮組，內含白玫瑰明星三部曲正貨，包括沐浴油、身體磨砂膏、絲綢身體乳液，更加入玫瑰花語沐浴油100ml，讓你徜徉在浪漫玫瑰氣息之中。

▲NEOM 日安美好香氛皂，200g，520元。

凱特王妃最愛的NEOM也推出全新身體保養系列，包含日安美好、完美幸福兩款療癒香氣。日安美好結合野薄荷、柑橘等共8種天然精油，讓豐盛果實的療癒氣息提振心情。其中100％純素配方的日安美好香氛皂和添加人體所需礦物質元素「鎂」的日安美好身體潤澤霜，最具話題性。

▲NEOM 完美幸福潔膚露，300ml，900元、潤膚乳，300ml，1,100元。

完美幸福揉合摩洛哥粉紅玫瑰、萊姆、黑胡椒等共17種天然精油，搭配清新萊姆和充滿大地天然氣息的黑胡椒精油，聞起來相是相當舒服的玫瑰香氣。添加日本海藻、紅石榴、蘆薈葉等保養成分的完美幸福潔膚露；結合乳油木果油以及摩洛哥堅果油、沙棘果油等天然滋養成分的完美幸福潤膚乳，都相當有人氣。