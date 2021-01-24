298萬的Grand Seiko內外講究　機芯竟有桔梗花現蹤

▲Grand Seiko為紀念Seiko創辦人服部金太郎160歲誕辰推出限量紀念版本鉑金錶，2,980,000元（圖／Grand Seiko提供）



記者陳雅韻／台北報導

Seiko旗下頂級品牌Grand Seiko近日新錶連發，一款是紀念品牌創辦人服部金太郎先生160歲冥誕的Spring Drive頂級鉑金腕錶，限量50只，而另一新作是限量350只、慶祝Seiko創立140周年的18K玫瑰金錶，兩者極簡設計盡顯經典美學，特別是前者身價高達298萬元，小細節都彰顯此來自微型藝術工作坊的不凡。

▲機芯設計以微型藝術工坊坐落的塩尻市市花「桔梗花」為靈感。



Grand Seiko服部金太郎160歲誕辰限定腕錶，擁有線條俐落分明的冷鍛成型的鉑金錶殼，放射紋路面盤裝飾品牌logo、採用14K白金打造時標與分針的Speicial Dial特殊面盤標誌，而內載具雙層發條式發條盒、扭力回饋系統的Spring Drive 9R02機芯，因此動力儲存高達84小時，不僅效率好也講求美觀，機芯以微型藝術工坊所處的塩尻市市花「桔梗花」為靈感設計，此外，品牌提供客製化服務，原本鐫刻工坊名「Micro Artist」的18K黃金銘板，可另行換裝改刻顧客指定文字。

▲Grand Seiko為紀念Seiko創立140周年推出限量紀念版本，限量350只，920,000元。



今年也是Seiko創立140周年，Grand Seiko首波慶祝錶款式復刻初代腕錶，創作復古味的18K玫瑰金限量錶，12時位置的品牌Logo特以從背面打凸的方式呈現出立體的光澤，裝載纖薄與高精準度兼具的手動上鍊9S64機芯。

▲Zenith CHRONOMASTER SPORT系列運動計時腕錶白面金屬鍊帶，318,100元。

從經典延伸出新意，Zenith全新CHRONOMASTER Sport也是最佳範例，搭載每小時3萬6千轉高振頻的El Primero 3600機芯，直接將精確至1/10秒的計時碼錶鐫刻於黑色陶瓷錶錶圈上，是市面上唯一一款如此設計的腕錶，同時具停秒裝置、優化的計時離合導柱輪結構，並將動力儲存延長至60小時；外型則重現1959年問世A386腕錶的藍色、深灰色和淺灰色三色計時盤，吸引錶迷目光。

►沛納海潛水名將限量錶保固70年！ 錶帶暗處會發光

►12生肖躍上LV智能錶 金牛配主打包超萌

