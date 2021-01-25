UNIQLO竟推出「發熱泡麵」？日清腦洞開到HEATECH上　吃了真的會暖

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UNIQLO的HEATECH技術響徹國際，說到「發熱衣」許多人第一個想法就是到UNIQLO買，而一直以來大開腦洞玩創意的日本Nissin日清食品，這回就把歪腦筋動到了UNIQLO身上，在寒冷的冬天推出「HEATECH發熱泡麵」，兩大日本代表性品牌的跨界合作讓民眾們又驚又喜！

不只是台灣，今年冬天日本也降下睽違數年的超大雪，面對刺骨低溫除了要穿得暖，也要「吃得暖」，以生產人氣泡麵著稱的日清食品，這回特別找來了國民品牌UNIQLO合作，利用自家招牌泡麵「どん兵衛」與UNIQLO最有名的HEATECH 發熱概念融合，雙方帶來了全新的泡麵「日清 HEATTECH 發熱兵衛麵」（日清のヒートテックどん兵衛）。

其實「HEATECH」在這邊代表的就是「發熱」，並不是真的融入了什麼製衣技術，「發熱兵衛麵」之所以能「發熱」，是因為其中添加了能讓整個身體溫暖起來的食材。

▲日清 X UNIQLO「發熱兵衛麵」推出添加生薑和七味粉的「豚骨蕎麥麵」和「明太子烏龍麵」兩種口味。（圖／翻攝自推特）



日清 X UNIQLO合作的「發熱兵衛麵」共推出了兩款口味，一種是選用豚骨日式高湯為基底的蕎麥麵，並加入生薑、七味粉來提升辛辣口感；另一種口味則是同樣加入了生薑和七味粉的明太子烏龍麵，主打吃了這碗「發熱兵衛麵」就像是穿上UNIQLO發熱衣一樣，暖胃又暖身，這款泡麵在1月25日就會在日本上市，也期待將來可能在台灣發售的一天！

喜歡日本食物的民眾，肯定不會錯過甫於本月19日登陸台灣的「唐吉訶德」，開幕後天天引爆人潮，滿滿的民眾群聚恐成防疫破口，雖然連日招來罵聲，但還是有許多人忍不住想前往，店內各式各樣日本直送的食物包括水果、熟食、生鮮、肉類、零食⋯⋯讓人看得口水直流，其中搶得最火的非「熊本草莓」莫屬，是所有人一進店的首要目標。

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