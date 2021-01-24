星・變美／49歲黎姿凍齡狀態被狂讚！公開護髮5秘訣　最後一步是蓬鬆關鍵

▲黎姿凍齡狀態被網友狂讚，近日更公開自己的護髮秘訣。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝黎姿IG、小紅書

曾演過《古惑仔》中「小結巴」一角而廣為人知的香港女星黎姿，出道以來就以清純美貌和氣質讓人印象深刻，更曾被封為「最美趙敏」。而在2008息影後，即便鮮少有幕前工作，今年49歲、育有3名女兒的她，狀態依舊維持超好，從細緻嫩白肌膚到窈窕身材，與當年模樣相去不遠，凍齡美貌讓網友狂讚。

經常在社群上分享自己保養心得與生活的她，除了肌膚保養、身材管理讓人驚嘆，就連頭髮保養她也很有一套。她認為柔順有光澤的髮絲，能讓人氣質更好，也更有自信，所以護髮和護膚是一樣重要的！近日她更大方分享自己的日常護髮秘訣，從護髮時所需「工具」到護髮步驟一一公開，教你如何從「頭」開始變美。

首先她表示自己平時常做髮型，會燙捲頭髮並染髮，很容易傷害髮絲，讓頭髮變得乾枯、分岔還沒光澤，所以她很注重護髮，每次洗頭一定會用滋潤型洗髮精、護髮膜、免沖洗護髮乳、護髮精油和海鹽護髮慕斯搭配以下5個護髮步驟，幫助保持頭髮的健康和堅韌度。

Step 1：平常洗髮時，她會挑選一些比較滋潤的洗髮精來做清潔，同時還能保濕頭髮。

Step 2：將洗髮精沖淨後，她會在髮尾用上護髮膜，來滋養修護受損髮絲，但她也提醒別塗抹到頭皮，只要抹在頭中到髮尾大約三分之二的部分就好，這樣等待5分鐘沖洗後能養護頭髮，髮絲變得柔順有光澤但又覺得很清爽，不會讓頭皮有油膩的感覺，也能避免頭髮變塌。

Step 3：將護髮膜沖乾淨後，將頭髮先擦到半乾狀態，她在吹頭髮前還會再做一點護髮保養。擠適量免沖洗護髮乳在手掌上均勻搓開再抹在頭髮上，一樣要避開頭皮部分。這樣可以幫助保護頭髮，後續要吹乾頭髮或使用電榜捲燙頭髮時，都比較不會傷害頭髮。

Step 4：塗完護髮乳後，她還會再抹髮油，讓頭髮更潤澤、更起來更有光澤感。取適量的護髮精油，像她自己因為現在是短髮，一邊頭髮大概取一滴油就差不多，一樣先在手掌上搓開再塗抹上髮絲，塗靠近髮尾的位置就好。

Step 5：最後，如果吹乾頭髮後是要做造型的話，她還會再多一個步驟，用「海鹽護髮慕斯」讓頭髮更有蓬鬆感，之後做造型也會更方便、更好看，幾乎可是她做造型前必用的產品。

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