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年菜準備這三道吃進滿滿福氣！絕美「金魚蝦餃」、「燈籠蝦」在家做

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編輯／ChiNg

過年訂不到年菜不如就自己親手做，既衛生又健康也許你還能從中發現樂趣！就像近日臉書公開社團「全聯消費經驗老實說」裡的一位女性網友分享了自己深藏不露的高超手藝以及「金魚蝦餃」食譜，其實與家人一起在家做，增進感情還能吃進滿滿福氣。

＃金魚蝦餃

▲▼絕美開運年菜食譜。（圖／翻攝自FB社團@全聯消費經驗老實說、小紅書）

▲網友分享高顏值「金魚蝦餃」食譜與做法。（圖／翻攝自臉書公開社團＠全聯消費經驗老實說）

準備食材

蝦仁、芹菜切碎、細豬絞肉、荸薺碎丁、無筋麵粉45g、低筋麵粉50g、豬油7g、調味（香油、白胡椒、鹽、糖、米酒）

Step1：將蝦仁剖開上半部並以刀尖挑去沙腸，將蝦仁分為兩等份，一份以菜刀把蝦仁壓成泥狀再剁兩下；另一份則是切成段狀約1cm。
Step2：將蝦泥與細豬絞肉調味後拌勻，再加入蝦段、荸薺、芹菜同樣拌勻就完成內餡部分。
Step3：將無筋麵粉、豬油及低筋麵粉均勻混合變成麵糰，再以菜刀壓扁麵皮並以烘焙專用色膏染色。
Step4：將內餡包入麵皮並捏出金魚的造型（可參考以下影片）。
Step5：送入蒸籠蒸15分鐘就完成囉。

小紅書也經常有民間高手在上面展現自己的好廚藝，同時也不吝於與大家分享，這次小紅書作者「景小廚記」以及「希子妹妹」因應農曆新年把自己既美味又美麗的DIY食譜拿出來讓大家一起親手嘗試。

＃燈籠蝦

▲▼絕美開運年菜食譜。（圖／翻攝自FB社團@全聯消費經驗老實說、小紅書）

▲燈籠蝦。（圖／翻攝自小紅書＠景小廚子）

準備食材

鮮蝦500g、馬鈴薯1個、紅蘿蔔半根、青豆30g、生薑、米酒、蔥、蛋黃醬一匙、黑胡椒適量

Step1：將水燒開並加入蔥、生薑以及米酒，並將鮮蝦煮一分鐘後撈起來並放入冰水剝殼。
Step2：將馬鈴薯蒸熟搗成泥狀並加入煮熟的青豆、蛋黃醬以及黑胡椒且拌勻再捏成四個小球放入盤子。
Step3：將蝦仁放在馬鈴薯上（每顆馬鈴薯泥約放八隻蝦），並將紅蘿蔔削成絲作為燈籠鬚，就完成囉。

＃牛餃子

▲▼絕美開運年菜食譜。（圖／翻攝自FB社團@全聯消費經驗老實說、小紅書）

▲牛年餃子。（圖／翻攝自小紅書＠希子妹妹）

準備食材

豬絞肉、白菜、香菇、雞蛋、水餃皮、調味粉、蝦皮粉、鹽、豬油

Step1：將豬絞肉剁碎並加入蝦皮粉、蛋清、鹽及豬油且拌勻。
Step2：把白菜切碎後水分瀝乾，香菇亦切碎並且通通加入豬絞肉裡拌勻。
Step3：以「元寶」的包法將餡料包入水餃皮，並以紅蘿蔔作為牛耳朵，芝麻作為牛眼睛，火腿作為嘴巴。
Step4：最後將水餃刷上一層水以免牛的五官掉落。
Step5：送入鍋裡煮熟撈起來就完成囉。

▲▼絕美開運年菜食譜。（圖／翻攝自FB社團@全聯消費經驗老實說、小紅書）

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關鍵字：

小紅書, 食譜, DIY, 高顏值, 新年, 過年, 年菜

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