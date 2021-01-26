四款小物讓生活變有趣！羊駝化身棉花棒、史努比背包療癒又實用

編輯／ChiNg

居家防疫一詞已經持續了一年多相信很多人已經過膩了乏味的生活，但其實生活中充滿了趣味新奇的事情等著我們去發現，就像羅丹說「這世界並不缺少美，而是缺少發現」小編特蒐四款超吸睛的生活用品讓你就算待在家裡同樣可以驚奇連連。

＃羊駝棉花棒

這款小編有信心絕對能再一次跌破你眼鏡，由日本三洋品牌推出的五款羊駝造型棉花棒，把南美洲的高原霸主玩翻，此系列包含爆炸頭羊駝的棉花球棒、狹長型羊駝化身的輕巧型棉花棒以及標準型經典羊駝棉花棒，其中最吸睛的非三層棉花棒莫屬，不但功能上相當多元此款也分別推出了黑色與白色造型的羊駝，黑色毛絨絨的羊駝真的看起來非常時髦又可愛。

▲羊駝棉花棒，定價以官網為主，商品已於日本當地開始販售。（圖／翻攝自IG@sanyo_menbo）

＃牡蠣小包

怎麼聞到濃濃的海鮮味？這不是食物而是日本郵購公司FELISSIMO跨界合作推出的牡蠣造型小包包，光外觀就逼真的驚人還以為是哪裡來的巨無霸牡蠣，打開後包包的內部設計也是相當精緻就連牡蠣內部的光澤感都注意到了，讓人不禁讚嘆日本的創意以及細心程度實在是令人佩服，另外若仔細一看便會發現拉鍊的部分還掛上了一片檸檬，貼心的要幫大家解解膩、去腥味。

▲牡蠣小包，定價為3,700日圓（約NT$999），大小為8X28cm。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

＃西瓜抱枕

客廳的沙發怎麼長出了一顆西瓜抱起來還軟綿綿的？原來是超仿真的西瓜造型抱枕還原度簡直是100％，無論是西瓜的表面光澤還是植物纖維的各種小細節都看起來一模一樣，最可愛的是就連上面的捲捲蒂頭都做出來了，用這麼療癒的抱枕追劇看電視肯定很過癮。

▲西瓜抱枕，直徑約25cm，定價為NT$235。（圖／翻攝自pcone.com.tw）

＃史努比背包

還以為家裡多了一隻毛小孩原來是狗狗界的霸主史努比，PEANUTS竟然與日本兒童用品品牌MARLMARL攜手推出一系列的聯名商品，包括童裝、睡衣等寶寶服飾其中最引人注目的絕對是這款「史努比背包」，外觀彷彿一隻毛茸茸的大史努比娃娃，沒想到轉身一看有背帶竟然是史努比造型的後背包可愛極了，相信這款無論是大人還是小孩都會非常喜歡。

▲史努比背包，大小約30X13cm，定價為8,250日圓（約NT$2,228）。（圖／翻攝自marlmarl.com.tw）

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