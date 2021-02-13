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5款「乳牛寶寶小物」！腳凳、雙層玻璃杯　過年宅在家必備

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編輯／ChiNg

新年牛年意味著辛苦耕耘後終能換來豐富的收成，同時也希望即將邁入防疫的第二年大家能體壯如牛，小編特蒐2021年必收五款牛年小物，絕對是最應景最療癒的新年禮物好選擇。

＃乳牛造型雙層玻璃杯

喜歡喝牛奶的人肯定不能錯過這次購物的機會，小編幫你找到機會手刀下單了，這款乳牛造型的玻璃杯將可愛的牛臉置於杯內，而玻璃杯本身設計為透明的如此一來當你把牛奶倒入杯中便會浮現出一隻完整的乳牛寶寶，若喝拿鐵的話就會變成巧克力色黑乳牛。

▲▼牛年必收五款小物。（圖／翻攝自pinkoi.com、trplus.com.tw）

▲乳牛造型雙層玻璃杯，內容量為280ml。（圖／翻攝自pinkoi.com）

＃乳牛造型AirPods保護套

過年要穿新衣，AirPods也要換新殼，這款乳牛造型的專用保護套通用於AirPods跟AirPods2，不使用的時候還可以當作一個乳牛小吊飾，黑白簡約配色搭配臉上害羞的小腮紅整隻乳牛寶寶看起來可愛極了，另外充電孔的部分也設計得相當精準不必擔心充電時不方便，這款絕對值得你砸下紅包好好犒賞自己。

▲▼牛年必收五款小物。（圖／翻攝自pcone.com.tw）

▲乳牛造型AirPods保護套，大小為80X92X40mm。（圖／翻攝自pcone.com.tw）

＃乳牛造型腳凳

過年大家互相串門子，家中的椅子、沙發肯定不夠坐，這時候就需要來一張乳牛造型的腳凳，材質上仿皮使得整體觸感相當好且黑白低調配色放於家中並不突兀，不使用的時候還可以推入桌子下完全不怕佔空間，一但需要它了又可以即時派上用場，實在是非常方便。

▲▼牛年必收五款小物。（圖／翻攝自pinkoi.com、trplus.com.tw）

▲乳牛造型腳凳，尺寸為50X23X27cm。（圖／翻攝自HOLA特力和樂官網）

＃乳牛造型漁夫帽

韓國雜貨品牌10X10趁著農曆新年把秋冬必備配件漁夫帽換上了新衣，這款乳牛造型的漁夫帽比起一般素色的更可愛俏皮一些，白底黑點的設計簡約又不失時尚，戴出門整個人都俏皮起來，除了白色款同時也推出了米色的版本，若想嘗試另種配色穿搭的人也可以試試。

▲▼牛年必收五款小物。（圖／翻攝自10X10.co.kr）

▲乳牛造型漁夫帽。（圖／翻攝自10X10.co.kr

＃乳牛吉娃娃帆布袋

2020下半年很火紅的吉娃娃還要持續紅到今年！台灣文創品牌PupuFlyfly打造了連接今年與去年的流行設計「乳牛吉娃娃」成功把吉娃娃融入了乳牛的黑白斑點元素，將此圖樣製成了一款獨一無二的帆布袋，純樸之中卻有帶點趣味及可愛，送禮自用兩相宜。

▲▼牛年必收五款小物。（圖／翻攝自臉書@PupuFlyfly）

▲乳牛吉娃娃帆布袋，大小為20X15.5cm。（圖／翻攝自臉書@PupuFlyfly）

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關鍵字：

新年, 牛寶寶, 乳牛, 日常用品, 日用品

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