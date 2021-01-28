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厭世動物園詼諧插畫「農場裡誰最有用」　貓咪趴著賣萌就贏了

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編輯／ChiNg 圖／由IG@厭世動物園授權提供

現代人工作繁忙、日子苦悶過著日復一日的生活，身心靈壓力都極大無比，因而有了「厭世」這個新詞彙，除了抱怨繁雜的世界更有人以幽默的方式來宣洩這些負能量，就像Instagram的圖文插畫家「厭世動物園」便是藉由繪畫可愛的動物插圖以另種詼諧的方式來舒壓。

＃還累嗎？

每天上班週休二日根本不夠，但按摩店也不能亂選啊……一不小心選錯就很有可能從按摩師變成屠夫或是從推拿變成拍打肉餅，交友不慎的後果請自行負責我們只好懷念豬豬了。

▲▼IG圖文插畫家厭世動物園。（圖／由IG@zooofdepression授權提供）

＃我媽說

我媽說這是孝順、是愛家、是貼心，我媽說小孩子就該乖乖聽大人的話，我媽說我遇到困難都要告訴媽媽她會幫我想辦法，強調一點：我媽說我才不是媽寶。

▲▼IG圖文插畫家厭世動物園。（圖／由IG@zooofdepression授權提供）

＃物盡其用

豬豬死後被送去故宮展覽算不算器官捐贈的一種呢……兔子說這是豬豬的新工作直接被網友笑說：這能離職嗎？但故宮館內禁止飲食耶，這麼香是讓人怎麼專心看展（喂）。

▲▼IG圖文插畫家厭世動物園。（圖／由IG@zooofdepression授權提供）

＃自己吃自己

豬豬用一串香腸跟臘肉去祭祖這是自己吃自己的概念，還是暗指向祖先獻上了最好的自己？光看祖先的傻眼表情就覺得莫名的療癒可愛。

▲▼IG圖文插畫家厭世動物園。（圖／由IG@zooofdepression授權提供）

＃好棒棒

精通外國語言是好事，但中英文穿插的對話方式實在是讓人受不了，偏偏這種人還不少，聽完只會讓人覺得Ｗow！you的English真的很good。

▲▼IG圖文插畫家厭世動物園。（圖／由IG@zooofdepression授權提供）

＃減肥的動力

永遠都要記得為減肥設立一個明確目標這樣才有動力驅使自己前進，例如豬豬減肥就像是《神隱少女》劇中小千說的「不能吃太胖，會被吃掉！」而小編的減肥動力就是為了吃更多。

▲▼IG圖文插畫家厭世動物園。（圖／由IG@zooofdepression授權提供）

＃動人的故事

原來三寶飯的由來是豬豬、阿雞跟小鴨珍貴的友誼故事，「來世還要做朋友」生生世世無論是死是活都是朋友，於是就成了好飯友，不是一起吃飯的朋友而是一起配飯的朋友（誤）。

▲▼IG圖文插畫家厭世動物園。（圖／由IG@zooofdepression授權提供）

＃可愛萬用

不用可以吃也不用會產奶更不用懂得顧家，顏值高就贏一半了，但如果你是貓那就穩贏了，可愛可以當飯吃嗎？當然可以，甚至還會有奴才心甘情願餵飯給你吃。

▲▼IG圖文插畫家厭世動物園。（圖／由IG@zooofdepression授權提供）

＃彩蛋：蟲的秘密

我們總是被勸說「早起的鳥兒有蟲吃」但誰說你是鳥了？搞不好我們是蟲啊，這樣一來太早起床可是會被吃掉的，回去好好躺著比較安全。

▲▼IG圖文插畫家厭世動物園。（圖／由IG@zooofdepression授權提供）

▲▼IG圖文插畫家厭世動物園。（圖／由IG@zooofdepression授權提供）

►撞衫不可怕，可怕的是對方顏值比你高！幽默插畫畫出「現代流行好難懂」

►日本插畫家Keigo筆下的療癒動物們　叫樹懶外送會等到天荒地老

關鍵字：

IG, 圖文, 插畫, 作家, 幽默, 負能量, 生活

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