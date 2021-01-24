星巴克1／25起限定3天買一送一　17款咖啡飲半價喝起來！

記者蔡惠如／綜合報導

又即將開啟一週的上班日，就從一杯暖心的咖啡找回精神吧！星巴克自1／25起啟動3天買一送ㄧ，祭出旗下17款店內咖啡飲品買一送一，包括店內熱門商品美式咖啡、那堤、焦糖瑪奇朵、馥列白、卡布奇諾等都有優惠，快找個咖一起喝起來吧！

▲星巴克上班日買一送一又來了。（圖／取自星巴克同好會）

星巴克從1／25起至1／27限定3天，推出「義式咖啡好友分享日」優惠，活動期間從上午11點至晚上8點，購買兩杯容量、冰熱、口味皆一致的指定義式濃縮咖啡系列飲料，其中一杯由星巴克招待，無論是花一杯價買兩杯份量，或是找朋友同事一起分享現省一半，都能讓上班日或是寒假一開始暖暖心與胃。

其指定優惠飲品幾乎包含店內所有熱門品項，包括美式咖啡、那堤、焦糖瑪奇朵、摩卡、馥列白、卡布奇諾、風味那堤（煙燻奶油糖、栗香蒙布朗、太妃核果、烤蘋果、濃焦糖、香草、榛果、焦糖、杏仁），與特選馥郁那堤，以及濃縮咖啡共17款，都在優惠之列，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，且不適用於外送外賣及預訂服務，並有部分門市不參加此活動。

路易莎則為慶祝LINE Pay上線，即起至2月底止，至限定門市消費單筆滿100元，再使用LINE Pay結帳，最高可享10%點數回饋，使用LINE Pay Ｍoney則可享10%回饋，點數均為限量。

▲路易莎針對LINE手機支付有回饋。（圖／路易莎粉絲團）

伯朗咖啡館在1月份的「特定分享日」也推飲品買一送一，日期包括1／25與1／31，依門市不同提供日期也不同，分享日以原價購買飲品任一杯，即贈送飲品任一杯。飲品不限品項與容量，結帳金額以高價品計算，但手沖咖啡、Steampunk、瓶裝飲品、啤酒不適用。

cama cafe下載官方App並註冊cama pay，綁定台灣發行的VISA金融卡，在今年12月底前，使用cama pay支付購買大杯黑咖啡2杯，即可享第二杯6折優惠，每月限量3千組；西雅圖則在1月底前，到店消費即送「好咖優惠卡」，包括飲品第二杯現抵、點特定餐點送美式咖啡等優惠，都可在下次消費時兌換。

▲cama cafe到年底也推限定優惠 。（圖／cama cafe提供）



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