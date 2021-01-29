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過年摸一圈還不夠！麻將控必備4款周邊　開局就拿一手好牌

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編輯／ChiNg

終於迎來農曆新年，東方人永遠不敗的傳統休閒娛樂非麻將莫屬了更何況它還有「台灣國粹」之稱，無論是世界精品還是台灣文創品牌都相繼推出許多樣式的麻將讓大家驚呼連連，小編特蒐四款麻將控們必收的「麻將周邊」帶你一起「用麻將、穿麻將、吃麻將」！

＃穿的麻將：復古麻將跟鞋、穆勒鞋

這款由香港服裝品牌House of Avenues與旗袍設計品牌Yi-ming合作推出的復古麻將鞋款肯定可以吸引眾人目光，結合了中式圖樣、旗袍衣領以及花鈕設計等東方味飄香的各種元素，外觀可以清楚看到七萬、七筒、六條等麻將的圖案簡直榮登了麻將愛好者們的最愛，穿出門絕對讓你摸一手好牌。

▲▼四款麻將狂必備周邊（圖／翻攝自FB@House of Avenues、pinkoi.com）

▲（左）踝繞尖頭低跟鞋，定價為1,099港幣，約台幣NT$3.971元；（右）麻雀圖案配搭穆勒鞋，定價為999港幣，約台幣NT$3,609元。（圖／翻攝自FB@House of Avenues）

＃用的麻將：麻將絨毛AirPods保護套

過年最吉祥順耳的話不外乎「恭喜發財」，這款麻將造型的AirPods保護套圖樣設計為紅「中」以及青「發」兩款特別富有喜氣，而材質上選以絨毛料質使得無論在觸感上還是手部保暖上都相當不錯，除此之外同時推出了適合AirPods一、二代以及AirPods Pro的兩款樣式絕對與你的充電盒100%吻合。

▲▼四款麻將狂必備周邊（圖／翻攝自unicornforu.tw）

▲麻將絨毛AirPods保護套，定價為NT$229。（圖／翻攝自unicornforu.tw）

＃用的麻將：麻將夜燈

按傳統習俗除夕晚上必須守歲誰也不能睡覺，這時後就拿出台灣品牌USERWATS設計的這款麻將夜燈替全家人點亮新年的燈火，此系列共推出「發」以及「九萬」兩款造型的小夜燈陪大家共同迎接牛年的到來，點一盞如此可愛的夜燈彷彿送上了最簡短卻真摯的祝福。

▲▼四款麻將狂必備周邊（圖／翻攝自FB@House of Avenues、pinkoi.com）

▲麻將夜燈，定價為NT$888，目前「九萬」造型款已缺貨且尚未發布任何生產消息，有興趣的人可以持續鎖定官網最新消息。（圖／翻攝自pinkoi.com）

＃吃的麻將：麻將造型巧克力

麻將究竟該怎麼吃？台灣創意品牌Kreative Chocolate以高品質的進口巧克力以及純手工製造著稱，其中最令人印象深刻的便是獨家的食品印花技術，像是這款麻將造型的巧克力外觀超逼真，無論你是要萬、要條、要筒還是要花牌通通都做成巧克力送入你的口中。

▲▼四款麻將狂必備周邊（圖／翻攝自marry.com.tw）

▲麻將造型巧克力，定價依官網而定，有興趣的人可前往官網選購。（圖／翻攝自marry.com.tw）

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關鍵字：

麻將, 周邊, 造型, AirPods, 高跟鞋, 巧克力

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