三麗鷗辦布丁狗慶生派對！鬆餅盤上是布丁狗本尊　大耳朵髮箍超可愛

▲日本三麗鷗將於3月舉辦「布丁王子派對」歡慶布丁狗邁入25週年。（圖／翻攝自sgs109.com，下同）



編輯／ChiNg

少女們童年裡的卡通偶像之一「布丁狗」將在2021年邁向25週年，為此官方宣佈自3／12起至年底將在日本三麗鷗彩虹公園舉辦「布丁王子的25歲慶生派對」幫這位頭戴貝雷帽的療癒系元老角色辦一場盛大的壽宴，更推出了各種飲料、甜點甚至是咖哩飯等一系列期間限定菜單讓大家一起同樂。

＃布丁狗炸豬排咖哩：1,400日圓（約NT$378）

炸豬排的部分採用的是鮮嫩的腰內肉因此不必擔心肉質太乾太柴的問題，再淋上濃郁的咖哩醬簡直是遊樂園裡大人們的最愛，最貼心的是布丁狗的部分是以蛋皮製成的兼具了營養、美味跟視覺上的饗宴。

＃蛋黃醬漢堡盒：1,700日圓（約NT$459）

若玩到又累又渴的話這個套餐肯定是你的最佳選擇，不但有蛋黃醬製成的美味漢堡，一旁還附上炸薯條以及炸物總匯盒，讓你三個願望一次滿足還可以同時享有一小杯奶昔絕對CP值爆表，五百元有找就可以撐著肚子一整天。

＃布丁狗鬆餅：1,000日圓（約NT$270）

吃完鹹的該來點甜點，不像一般的主題咖啡廳多數都採用角色的紙板來裝飾，這款布丁狗鬆餅真的有布丁狗！大大的布丁側面畫上了布丁狗的招牌笑臉簡直是可愛指數破表，加上一旁疊得如山高的五層鬆餅搭配鮮奶油以及焦糖醬一起入口肯定很滿足。

＃草莓布丁蛋糕杯：800日圓（約NT$215）

這款甜點不僅是期間限定同時也是限量的，恰逢草莓季因此蛋糕杯頂部大方的放上了兩顆又大又紅的草莓，另外還有下方由濃郁鮮奶油、蛋糕體以及布丁製作而成的杯杯配上香甜可口的水果，吃完誰能不愛上布丁狗？

吃飽喝足後可以到選購一些紀念商品帶回家，像是這兩款布丁狗與朋友們的造型髮箍共有兩款供挑選，像是黃色款不但有布丁狗本人左右還有兩個大大的黃色耳朵戴上去之後你也可以變成布丁狗，實在是非常可愛。

▲布丁狗造型髮箍，兩款定價皆為2,750日圓（約NT$743）。

85度C推出9款春節禮盒，今年加價購特別與Hello Kitty、My Melody聯名，推出公仔陶瓷杯、收納箱凳、功能置物盒等商品，不但採用立體設計精緻感十足，還具有多功能設計一物多用，重點是超可愛的表情怎麼看都好萌。從1／21起於門市消費滿150元便可購買，公仔陶瓷杯加價289元、收納箱凳加價399元、功能置物盒加價429元就可帶回家。

▲85度C春節與Hello Kitty、My Melody聯名。（圖／記者蔡惠如攝，下同）



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