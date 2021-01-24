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代謝低不胖才怪！8個提高代謝力方法，怪不得瘦子都愛喝水

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▲▼代謝低不胖才怪！8個提高代謝力方法 。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

身體代謝力好，減重相對變得簡單。（圖／翻攝自IG/babebani、Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

想要成功減重不是一件容易的事情，不少人飲食控制也運動了，但往往效果不如預期，其實體重停滯不是你運氣比較差，問題是是出在代謝，若你不愛喝水、即便天氣熱也不易出汗，肚子很和大腿肉較為鬆散，你可能就是代謝慢一族，學習以下幾點幫助提高代謝力。

#一定要吃早餐

人在睡眠時的新陳代謝會變慢，直到早上醒來後，進食才能幫助恢復上升，使體內運作代謝變正常。

▲▼代謝低不胖才怪！8個提高代謝力方法 。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

▲鮭魚和雞胸肉都有優秀蛋白質。

#蛋白質要多吃

攝取足夠蛋白質能增加體內代謝率，每天應攝取25-35%的蛋白質，幫助體內燃燒150-200大卡熱量。

#每天喝2000cc溫熱水

水是運輸脂肪重要的介質，幫助增加體內排出廢物的流暢度，不知你有沒有發現，身邊的瘦子朋友都很愛喝水。
 

▲▼代謝低不胖才怪！8個提高代謝力方法 。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

▲充足睡眠不但能瘦身，還有美肌功用。

#擁有優質睡眠

每天盡量在晚上11點之前入睡，睡眠時間最好超過7小時，睡眠好身體能量才容易被消耗，若晚睡也容易有吃宵夜的機會。

#多做重量訓練

重量訓練有助增加肌肉含量，間歇性的有氧運動和一般有氧運動相比，能夠增加新率，同時幫助脂肪代謝。

▲▼代謝低不胖才怪！8個提高代謝力方法 。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

▲偶爾吃點辣椒，也能幫減重助攻。

#多吃點辣

辣椒素能夠幫助體內釋放腎上腺素，幫助加強新陳代謝，進而提高體內燃燒脂肪的速度。

#攝取足夠鐵質

如果體內鐵質攝取量不足，就不能將充足的氧氣傳遞給細胞，進而降低新陳代謝速率，建議鐵質可從攝取營養食物做起，像是瘦肉、豬肝、菠菜都是好選擇。

▲▼代謝低不胖才怪！8個提高代謝力方法 。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

▲紅豆水也有不錯的消腫效果。

#去除體內濕氣

有句俗話說十胖九濕，體內濕氣若是過重，會降低體內代謝能力，即便再怎麼飲食控制，搭配運動也很難瘦下來，建議多吃冬瓜，具清熱、利水、消腫的功效，能去除體內濕氣。

關鍵字：

代謝力, 減肥, 減重

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