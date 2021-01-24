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東森自然美50歲！產學高峰會展望未來 王令麟：持續創新、只做第一

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▲▼第四屆自然美產學高峰會大合照。（圖／東森自然美提供）

▲東森集團總裁王令麟(圖中)第四度於假日召開東森自然美產學高峰會，除了集團高層與東森自然美顧問團，還邀請美業及產學領域專業人士及東森直消電商皇冠經銷商等，展開長達5小時的馬拉松式研討會，目標持續創新挑戰華人美妝生技龍頭地位。

記者林璟倩／新北報導

時逢自然美成立50年，在東森集團接手整併為東森自然美之後脫胎換骨，不僅重塑品牌形象，經營模式也從傳統加盟迅速走向創新、與科技接軌之路，今(1/24)下午於新北深坑東森自然美生技研發中心舉辦第四屆東森自然美產學高峰會，主軸以「回顧與展望」出發，此次會議不僅集團高層出席更邀請東森自然美顧問團、美業及產學領域專業人士，並透過視訊與上海跨海連線，在農曆年前假日展開長達5小時的馬拉松式討論，展現品牌強大企圖心，王令麟更直言：「東森只做第一」，目標2025年業績挑戰50億，躍居華人美妝生技龍頭。

▲▼自然美高峰會 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森自然美產學高峰會於新北深坑生技研發中心舉行，也與上海同步視訊連線。（圖／記者徐文彬攝，下同）

東森集團總裁王令麟表示，東森自然美50周年的目標和願景是要翻轉台灣美容產業，每年舉辦兩次東森自然美產學高峰會要借助醫學、產學合作的力量，不斷升級產品，同時朝向美容、生技、抗衰老等全球趨勢努力。王令麟強調，東森向來只做第一！2020年東森自然美得到12個獎項，包括金峰獎、玉山獎以及SNQ國家品質獎，2021年之初又得到6項亞太美業精品獎肯定產品實力；在營收方面也有實際成長，自然美在2018年東森接手以前，最高峰營收2億8千萬，在東森接手3年之後挑戰業績4倍成長，2021年目標12億，甚至未來2025年營收將達50億，躍居全台美妝產業第一。

▲▼自然美高峰會，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲王令麟表示要持續創新，東森自然美在2025年不僅要達成營收第一，消費者滿意度也要第一名。

王令麟認為，東森自然美雖然過去在中國大陸、東南亞都有據點但發展策略太保守，現在東森要透過多通路合作，包括實體美容SPA加上東森購物的行銷平台、東森直銷電商一同努力，因此2025年不僅要達成營收第一、產品第一名、消費者滿意度也要第一名，以此為基礎才有機會打世界盃，進軍國際市場。然而，就算東森永遠在改變、永遠在創新，但東森嚴選對品質的要求不會改變，期待與消費者與產學專家一同見證未來台灣生技美容產業因為東森自然美而翻轉、升級，更要帶動消費者因為東森翻轉人生，活得健康又美麗。

▲▼自然美產學高峰會，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森直消電商皇冠及經銷商也共同出席第四屆東森自然美產學高峰會分享第一線銷售回饋。

▲▼自然美產學高峰會，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森自然美加盟店主也參與本屆產學高峰會，表示對東森整合集團資源將會員導店成效很有感。

第四屆東森自然美產學高峰會不僅邀請東森購物電話行銷團隊、東森自然美加盟店代表及東森直消電商皇冠級經銷商參與意見交流，東森自然美也將與美業集團如星醫美學集團、台灣麗谷產業創新聯盟等強強聯手，在線下結盟為複合式營運、線上透過直銷通路倍增銷售額，並持續強化研發技術及產品功效實證，掌握第一手「未來保養」趨勢，全方位服務愛美消費者。

▲▼自然美產學高峰會，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲台灣麗谷產業發展聯盟理事長吳鐵城(左2)及星醫美學集團創辦人林信一(右2)皆相當看好東森，期待未來合作。

東吳大學巨量資料管理學院講座教授朱雲鵬肯定，近年明顯感受到東森集團在王總裁帶領下快速起飛，有遠大的理想也有按部就班實施的步驟，相信只要結合為顧客創造價值與個別員工實現自我成就感，東森自然美就會像噴射引擎往前衝。

星醫美學集團創辦人林信一則表示，相當看好東森的平台紅利，能將流量變現的能力在業界相當強勢，因此期待能互相交流合作；台灣麗谷產業發展聯盟理事長吳鐵城則認為，過去台灣沒有一個世界級的品牌，近期在東森看見了希望，相信東森自然美不只是50年，更將是百年的企業。

▲▼自然美高峰會，陳美琪，王世均 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森直消電商總經理陳美琪(左)與執行長王世均(右)參與會談，對於東森自然美結合東森直消電商完整天地人三網可創造極大效益，也對未來銷售有信心。

東森直消電商總經理陳美琪認為，東森自然美是一個有歷史的美容研發部隊，未來東森自然美結合東森直消電商快速拓展，帶動線上銷售與線下體驗，相信體驗是最好的行銷，讓經銷商成為愛用者主動分享，就能透過天地人三網創造極大效益。

東森直消電商執行長王世均表示，一個品牌可以走過50年，不變的定律就是來自市場與消費者的肯定，而東森自然美已然達成。東森嚴選也有20年資歷，我們同樣訴求消費者優先，講求人證、物證、科學做見證，透過產學高峰會讓精英領導人看到公司的用心與資源挹注，未來發展更有信心。

▲▼自然美產學高峰會，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲集團總裁王令麟(圖中)與東森自然美董事長廖尚文(左4)、東森自然美主席雷倩(左5)、東森自然美執行長陸瑜民(右3)，東吳大學巨量資料管理學院講座教授朱雲鵬(右4)及東森自然美顧問團張聰民(左3)、陳彥榮(左2)及陳日榮(左1)及新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅(右2)等合照。

東森自然美顧問團、台灣大學生化科技系教授陳彥榮博士已第四度參加產學高峰會，他相當驚訝東森自然美每隔幾個月就舉辦產學高峰會的用心，感受到品牌相當積極想把產品與學術界及各領域跨界結合，透過會議過程討論並對下一階段做策略性的調整，相信對東森自然美本身很有幫助，也很期待與東森的合作過程，可以在幹細胞研究上做出更大規模的科學發表。

而東森自然美教育長張聰民也表示，「一個品牌要成功需要很多力量共同完成，我看到東森自然美這一塊是玩真的，不是玩假的，王總裁和廖董在詢問時都很重視專家學者的建議方向，因此很期待東森自然美融合生物技術與生技美容，利用科學及產學合作走上前瞻領導地位，創造雙贏、甚至三贏。」

王令麟也在產學高峰會尾聲強調，東森自然美將持續創新改變，並分享好的產品給所有消費者及經銷商夥伴，針對會議中的建言也將在近期迅速制訂短、中、長期目標持續推動，相信未來東森自然美不僅在台灣得獎，海外也要得獎，真正成為翻轉美容生技產業的領航者。

關鍵字：

東森自然美, 王令麟, 自然美顧問團, 東森自然美生技研發中心, 高峰會, 東森直消電商

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