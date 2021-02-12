fb ig video ETtoday search mobile

太委屈！跟這3大星座談戀愛「心好累」　Top 1忽冷忽熱易失蹤

>

▲▼跟這3大星座談戀愛心好累。（圖／翻攝unsplash,pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、pexels

談戀愛本來就是有酸有甜，過了熱戀期，對另一半的夢幻濾鏡消失後，雙方的缺點、不合開始浮現，摩擦變多，尤其有些人的性格或愛情觀特別容易讓另一半覺得「心好累！」像是以下3個星座，有的愛挑剔批評，讓另一半覺得壓力大，也有的忽冷忽熱，讓另一半捉摸不定、好委屈，讓人覺得跟他們談戀愛真的好累啊！

▲▼跟這3大星座談戀愛心好累。（圖／翻攝unsplash,pexels）

Top 3：處女座

天性愛挑惕的處女座，非常注重各種細節，從工作、生活到談戀愛各方面全都會展現，雖然他們對於不熟的人很體貼客氣，但對於自己和關係親近的人就會「露出真面目」，尤其是另一半，看到認為不對、不好的地方就會撈叨碎念，一不小心就會吹毛求疵，就連生活中雞毛蒜皮的小事情，也會以自己的標準設定各種細節，希望對方能照著做，否則就很可能就會引來一陣批評，很容易造成另一半的壓抑與不滿，讓人覺得壓力大想逃跑。

▲▼跟這3大星座談戀愛心好累。（圖／翻攝unsplash,pexels）

Top 2：巨蟹座

如果想像跟巨蟹座戀愛，應該不少人都會覺得以後就是過著幸福快樂日子，確實，跟溫柔細心的巨蟹在一起，很多生活大小事他們都會一起打理好，把你照顧的服服貼貼。但巨蟹同時也有顆敏感多疑的心，缺乏安全感還容易情緒化，一旦他們感到不安時就會變得很黏人，如果另一半在身邊，他們就寸步不離的守著；如果另一半不在身邊，他們就會定時簡訊、電話「關心」查詢，若你漏接個幾次就會開始奪命連環call，讓人備感壓力。

▲▼跟這3大星座談戀愛心好累。（圖／翻攝unsplash,pexels）

Top 1：射手座

另一半如果是射手座真的是讓人又愛又恨！總是熱情奔放、又活潑幽默的射手，不僅常是團體中的氣氛製造者，在異性眼中也很有魅力，讓人很容易被他們吸引。但天性愛好自由的他們真的談起戀愛來，又會忽冷忽熱、反覆無常，全因他們很不喜歡被管、失去自由的感覺，就算是別人都想天天膩在一起的熱戀期，他們再愛另一半也要保持「安全距離」，一旦他們感覺被黏上就會立刻想逃跑，讓另一半難以拿捏該如何，甚至會容易懷疑射手到底是不是真的愛自己。

►容易招桃花的4大星座！雙子亮眼有魅力　Top 1人見人愛但也常遇爛桃花

►韓網超夯「畫線心理測驗」看愛情觀　第一種小心過於強勢嚇跑人

►感情總是不順利？搞懂戀愛中常見的3種心理學效應　讓他離不開你

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 談戀愛, 委屈, 憋屈, 心累, 射手, 巨蟹, 處女

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

「別洗澡、洗衣、被人叫醒」　過年10大禁忌要知道

「別洗澡、洗衣、被人叫醒」　過年10大禁忌要知道

網讚：好準！「脫鞋方式」心理測驗看真實個性　第3種追求完美

網讚：好準！「脫鞋方式」心理測驗看真實個性　第3種追求完美

誰都救不了！「佛系單身王」星座Top 3 　雙子隨緣、水瓶沒人讀懂

誰都救不了！「佛系單身王」星座Top 3 　雙子隨緣、水瓶沒人讀懂

2021年12生肖各年齡層流年運勢　屬牛25歲容易惹上官司 新春拜拜「3水果」是禁忌　選對供品平安、招財好運跟著來 新光三越僅用11天拚出「熟客系統」　翻轉疫情「年賺逾20億元」 「朋友圈超小」星座Top 3 ！　天蠍很難走心、冠軍是國家級邊緣人 想脫單快用「粉色皮夾」！Miu Miu抓皺設計好少女　Chanel還能當肩背包 新春拜年千萬別犯「7大禁忌」！初三不宜出門、空手出現超失禮 2021必買白鞋就選這9雙　NB 574、adidas NMD熱度狂燒

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面