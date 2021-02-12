太委屈！跟這3大星座談戀愛「心好累」　Top 1忽冷忽熱易失蹤

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash、pexels

談戀愛本來就是有酸有甜，過了熱戀期，對另一半的夢幻濾鏡消失後，雙方的缺點、不合開始浮現，摩擦變多，尤其有些人的性格或愛情觀特別容易讓另一半覺得「心好累！」像是以下3個星座，有的愛挑剔批評，讓另一半覺得壓力大，也有的忽冷忽熱，讓另一半捉摸不定、好委屈，讓人覺得跟他們談戀愛真的好累啊！

Top 3：處女座



天性愛挑惕的處女座，非常注重各種細節，從工作、生活到談戀愛各方面全都會展現，雖然他們對於不熟的人很體貼客氣，但對於自己和關係親近的人就會「露出真面目」，尤其是另一半，看到認為不對、不好的地方就會撈叨碎念，一不小心就會吹毛求疵，就連生活中雞毛蒜皮的小事情，也會以自己的標準設定各種細節，希望對方能照著做，否則就很可能就會引來一陣批評，很容易造成另一半的壓抑與不滿，讓人覺得壓力大想逃跑。

Top 2：巨蟹座



如果想像跟巨蟹座戀愛，應該不少人都會覺得以後就是過著幸福快樂日子，確實，跟溫柔細心的巨蟹在一起，很多生活大小事他們都會一起打理好，把你照顧的服服貼貼。但巨蟹同時也有顆敏感多疑的心，缺乏安全感還容易情緒化，一旦他們感到不安時就會變得很黏人，如果另一半在身邊，他們就寸步不離的守著；如果另一半不在身邊，他們就會定時簡訊、電話「關心」查詢，若你漏接個幾次就會開始奪命連環call，讓人備感壓力。

Top 1：射手座



另一半如果是射手座真的是讓人又愛又恨！總是熱情奔放、又活潑幽默的射手，不僅常是團體中的氣氛製造者，在異性眼中也很有魅力，讓人很容易被他們吸引。但天性愛好自由的他們真的談起戀愛來，又會忽冷忽熱、反覆無常，全因他們很不喜歡被管、失去自由的感覺，就算是別人都想天天膩在一起的熱戀期，他們再愛另一半也要保持「安全距離」，一旦他們感覺被黏上就會立刻想逃跑，讓另一半難以拿捏該如何，甚至會容易懷疑射手到底是不是真的愛自己。

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