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說・流行／韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

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記者王則絲／專題報導

收入驚人的當紅明星們，想入手國際級精品包絕非難事，但也並不是只有價昂貴的精品手袋才能獲得她們的青睞，富有設計感的小眾品牌同樣能成為明星愛用款。像是韓國設計品牌ROSA.K的手袋就經常出現在韓星們的私服穿搭中，因出演影集《Sweet Home》而備受矚目的李是英，以及現正火熱的大勢饒舌歌手Jessi都在近期拎上這款ROSA.K的Monogram手袋，同款花紋包款眾多韓妞也都搶著入手。

▲rosa.k包包。（圖／翻攝自IG）

▲李是英手上的黃色花紋手袋來自ROSA.K。（圖／翻攝自李是英IG）

韓國設計品牌ROSA.K 的包包其實已經紅了好幾年，不只常出現在電視劇角色穿搭中，也經常被拍到為明星選用，加上約台幣六、七千元左右相對親民的價格，受到許多韓妞的喜愛。ROSA.K 創意總監 Rosa Kim 畢業於韓國藝術綜合大學，主修大提琴，畢業後轉而在巴黎貝索爾學校學習時裝設計，因此汲取了法國巴黎的高雅風情於品牌中，摻入她熱愛的古典與現代流行交織，來打造眾多特色手袋，Rosa Kim曾說過：「我想製作能讓韓國女性在時下潮流、個性之間，都能感到自信的手袋。」

▲rosa.k包包。（圖／翻攝自IG）

▲ROSA.K Monogram系列手袋。（圖／翻攝自IG@rosak_official）

先前ROSA.K 較廣為人知的包款大概是蝴蝶結包款系列，不過近期ROSA.K所推出的Monogram花紋系列更是大受歡迎，滿版的紋路有如魚鱗一般排列，讓人不禁聯想到法國精品GOYARD招牌的Y字花紋，或是另一以兵器起家的法國老牌馥瑞樂爵（Fauré Le Page）層層疊疊的花紋，ROSA.K的Monogram花紋利用配色做出立體效果，成功打造更為飽滿的視覺，可說是平價版的GOYARD。

ROSA.K Monogram花紋系列總共有推出非常多種顏色，包括李是英、Jessi 使用的復古芥黃色，還有辣椒紅色、靛藍色、黑灰色等選擇，在包型上也非常多元，提供各種大小的托特包、肩背包，也將同款花紋印製於文件夾、錢夾⋯⋯等小皮件上。法式精品等級的高級質感，廣受明星喜愛，但卻能用不到萬元的價格輕鬆入手，也難怪韓妞們趨之若鶩，幾乎人手一顆。

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關鍵字：

說流行, Rosa.k, Rosa Kim

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