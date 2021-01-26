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過年換新被！「雙人羽毛被」激殺5980元→800元　暖到賴床不想出門

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文／C編

最近氣溫忽高忽低，晚上隨著睡眠體溫降低，一床能夠保暖的好被子相當重要，購物網站「Her和她」推出雙人尺寸的「媚格德莉 100%水鳥羽毛絨暖冬被」，全程都在台灣製作，搭配水鳥羽毛絨材質，可以吸濕透氣，同時又保暖調溫，絕對是必備的睡眠良伴。

▲媚格德莉,MIGRATORY,羽絨被,羽絨,被子。（圖／Her）

▲媚格德莉 100%水鳥羽毛絨暖冬被-雙人，原價5980元、特價800元，點我購買。

媚格德莉 100%水鳥羽毛絨暖冬被在台灣製作，品質有保證，採用天然水鳥羽毛絨材質，天然動物纖維輕盈保暖不壓迫，同時具吸濕透氣的效果，天然材質能將被子內的熱氣以及多餘水分散發出來，讓身體感到恆溫卻不會悶熱。

▲媚格德莉,羽毛絨,羽毛,被子,冬被。（圖／Pexels） 

▲冬天被子的保暖度超級重要。（圖／Pexels）

因為是天然動物纖維，羽毛絨有氣孔，會隨著溫度自動膨脹收縮，產生調節溫度功能，纖維輕盈，能鎖住熱能，讓保暖度提升，再也不怕氣溫低、手腳冰冷睡不好。

▲媚格德莉,羽毛絨,羽毛,被子,冬被。（圖／Pexels） 

▲冬天就想窩在床上。（圖／Pexels）

表布採用防絨表布，是高密度的防絨纖維布，可以減少竄毛狀況，另外車工採用格間縫法，讓羽毛絨平均分布，鎖住溫度，是冬季被子保暖很重要的關鍵，同時還有被胎綁圈，可以將輩子固定在被套中，翻身不移位。

▲媚格德莉,MIGRATORY,羽絨被,羽絨,被子。（圖／Her）

▲媚格德莉 100%水鳥羽毛絨暖冬被-雙人，原價5980元、特價800元，點我購買。

購物網站「Her和她」推出媚格德莉 100%水鳥羽毛絨暖冬被（雙人），台灣製作，原價5980元、特價800元，想在過年前換床好的被子，就要挑選有機能性的好物，加上不貴的價格，全家每個人都換一條也沒負擔。

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媚格德莉, 羽毛絨, 羽毛, 被子, 冬被, 羽絨被, 羽毛被, Her, Her和她

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