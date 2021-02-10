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東坡肉近2500卡！營養師教「過年飲食」6秘訣　不用餓肚也不怕胖

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▲營養師教過年飲食4大守則。（圖／翻攝IG）

▲春節年假裡各種美食吃不停，最怕年後胖一圈。（圖／翻攝IG@nozomisasaki_official）

記者張毓容／台北報導　

期待已久的農曆新年長假終於開始，但在開心返家圍爐過年的同時，小心肥肉也悄悄上身，根據統計，約有四成的人會在春節期間發胖，且平均胖2公斤。不想在春節時委屈自己餓肚子，也不想年後肥一圈，《ET FASHION》請來知名營養師高敏敏教大家「不怕胖吃法」，快把以下6個秘訣記好，就能吃得開心健康又不怕發胖。

1.全穀雜糧每餐8分滿

首先，別為了怕胖就不敢吃任何碳水化合物。高敏敏提醒，每餐都應該要攝取1.5個拳頭大小的「全穀雜糧類」，大概相當於一般碗裝8分滿，且可盡量選擇像是糙米、大麥、全麥麵、芋頭、南瓜、山藥、紅豆等富含維生素、礦物質及膳食纖維的食物，並避免米糕、八寶芋泥等加工食品。

2.選擇脂肪含量較低的肉類

高敏敏先前也分享了許多經典年菜的熱量排行榜，其中可見許多人喜歡的東坡肉、紅燒獅子頭熱量都約有2500大卡，尤其筍絲蹄膀更是超過4000大卡，榮登發胖冠軍。

所以在豆魚蛋肉類建議選擇脂肪含量較低的鮮蝦、海參、花枝、魚肉、牛腱肉、雞肉、豬里肌等來取代東坡肉、蹄膀，盡量以天然食材取代像是獅子頭、臘肉、香腸等高熱量、高鹽、高油的肉類加工製品，且每餐要吃大約一個手掌心大小的份量。

▲▼營養師教「不怕胖」過年飲食6秘訣。（圖／翻攝IG,pexels）

▲蔬菜類除了可自成一道菜，還可加入肉類料理或湯品鍋類中。（圖／翻攝pexels）

3.蔬菜類要多多益善

每餐蔬菜攝取量以1.5個拳頭大小的份量為基準，除了直接以蔬菜作為一道菜，也可將新鮮蔬菜適量加入肉類或湯品年菜中，像是許多人在年節圍爐時必吃的火鍋中，可加入茼蒿、高麗菜、香菇、金針菇；而肉類料理則可加入燙熟的芥菜、花椰菜、青江菜當作盤飾，不但增加膳食纖維也更容易飽足。

4.避免油炸、糖醋等烹調方式

除了食材的選擇和攝取量之外，料理的烹調方式也要注意，盡量以蒸、煮、涼拌為主，避免油炸、糖醋、燴等菜色，例如以清蒸魚取代糖醋魚，紹興醉雞取代脆皮炸雞，而解凍後的湯品，可先將上層的凝固油脂除掉再加熱。

5.新鮮水果當飯後點心

若習慣飯後來些小點心的人，高敏敏建議可以當季新鮮水果來取芒果青、花生糖、牛軋糖、餅乾等零食，像是草莓、櫻桃、芭樂、柑橘、小番茄、葡萄、蓮霧等，水果中富含維生素及膳食纖維，可促進腸胃蠕動、預防便祕，還有增加飽足感、增強免疫力等作用。另外，飯後點心的份量建議1個拳頭即可。

6.以無糖飲品取代含糖飲料

喜歡喝飲料的人，也別忘了用無糖茶飲、水、鮮奶、優格、優酪乳來取代含糖飲料、汽水。

▲▼營養師教「不怕胖」過年飲食6秘訣。（圖／營養師提供）

▲營養師高敏敏分享過年「不怕胖吃法」。

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過年, 新年, 農曆新年, 春節, 發胖, 變胖, 年後肥, 過年肥, 營養師, 飲食, 守則, 秘訣

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