蘭蔻小黑瓶加大版5380元→3510元！這價格太沒天理　快囤貨讓肌膚逆齡

文／C編

每個美妝品牌幾乎都有專屬於品牌的明星商品，那不僅僅只是銷售量的亮眼成績，很多更是口耳相傳的好評推薦，才會擁有這樣的不凡地位，跟一般販售品等級完全不在一個檔次；而提到蘭蔻（LANCOME）小黑瓶絕對是它的代表作，不僅好評不斷，更是周年慶必掃，每個女人都應該擁有它。

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蘭蔻「小黑瓶」在2009年誕生，一上市就立刻成為品牌的扛霸子，創造出許多銷售奇蹟，2013年更新過一次之後，在2019年、也就是小黑瓶10週年的時候，再次推出「超未來肌因賦活露」，以未來保養的概念，逆轉肌齡。

根據研究發現，肌膚表層有著複雜的微生態，同時存在好菌、壞菌來維持肌膚的健康，而「超未來肌因賦活露」就是講求為肌膚提供好菌、抑制壞菌，才能讓肌膚維持在健康、完美的狀態，因此以「未來精華」概念，讓小黑瓶繼續引領風騷。

▲蘭蔻2009年推出小黑瓶。（圖／LANCOME IG）



掌控著肌膚的未來生長，那正是小黑瓶厲害的地方，升級配方中，加入了比菲德氏龍根菌、酵母菌等益菌的成分，可以幫助肌膚維持微生態平衡，同時達到美肌、抗老的效果，甚至帶起了「益生菌保養」的旋風。

當然科技只是小黑瓶重要的一部分，市場反應也很重要，很多人發現，小黑瓶的質地更好吸收，而且達到的抗老功能更強了，只要一點點就可以讓肌膚增強防護力，逆轉老化現象，同時滋潤保濕，提供完美的潤澤效果。

▲蘭蔻小黑瓶廣受大家喜愛。（圖／LANCOME IG）



盤點一下網路的評價，網友們表示，「我的最愛，也是我唯一沒有換過的保養品」、「已經習慣蘭蔻的保養」、「小黑！真的很有感」、「超好用，真心推薦！本來痘痘肌用一年改善好多」、「我是混合偏油，使用後最有感的是肌膚穩定很多，T字部位也比較不會大出油」、「覺得小黑瓶不黏膩好吸收」。



購物網站「Her和她」推出全新「小黑瓶」超未來肌因賦活露100ml，原價7300元、特價3510元，相當於48折的優惠價，絕對是過年最棒的驚喜，待在家就可以直接血拼，不需要去外面人擠人，真的是明智之選。

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