fb ig video ETtoday search mobile

蘭蔻小黑瓶加大版5380元→3510元！這價格太沒天理　快囤貨讓肌膚逆齡

>

文／C編

每個美妝品牌幾乎都有專屬於品牌的明星商品，那不僅僅只是銷售量的亮眼成績，很多更是口耳相傳的好評推薦，才會擁有這樣的不凡地位，跟一般販售品等級完全不在一個檔次；而提到蘭蔻（LANCOME）小黑瓶絕對是它的代表作，不僅好評不斷，更是周年慶必掃，每個女人都應該擁有它。

▼▼點圖搶特價▼▼

▲小黑瓶,超未來肌因賦活露,蘭蔻,保養,Her和她。（圖／IG）

▲蘭蔻超未來肌因賦活露100ml，原價5380元、特價3510元，點我購買。

蘭蔻「小黑瓶」在2009年誕生，一上市就立刻成為品牌的扛霸子，創造出許多銷售奇蹟，2013年更新過一次之後，在2019年、也就是小黑瓶10週年的時候，再次推出「超未來肌因賦活露」，以未來保養的概念，逆轉肌齡。

根據研究發現，肌膚表層有著複雜的微生態，同時存在好菌、壞菌來維持肌膚的健康，而「超未來肌因賦活露」就是講求為肌膚提供好菌、抑制壞菌，才能讓肌膚維持在健康、完美的狀態，因此以「未來精華」概念，讓小黑瓶繼續引領風騷。

▲蘭蔻,小黑瓶,保養,超未來肌因賦活露,Her和她。（圖／LANCOME IG）

▲蘭蔻2009年推出小黑瓶。（圖／LANCOME IG）

掌控著肌膚的未來生長，那正是小黑瓶厲害的地方，升級配方中，加入了比菲德氏龍根菌、酵母菌等益菌的成分，可以幫助肌膚維持微生態平衡，同時達到美肌、抗老的效果，甚至帶起了「益生菌保養」的旋風。

當然科技只是小黑瓶重要的一部分，市場反應也很重要，很多人發現，小黑瓶的質地更好吸收，而且達到的抗老功能更強了，只要一點點就可以讓肌膚增強防護力，逆轉老化現象，同時滋潤保濕，提供完美的潤澤效果。

▲蘭蔻,小黑瓶,保養,超未來肌因賦活露,Her和她。（圖／LANCOME IG）

▲蘭蔻小黑瓶廣受大家喜愛。（圖／LANCOME IG）

盤點一下網路的評價，網友們表示，「我的最愛，也是我唯一沒有換過的保養品」、「已經習慣蘭蔻的保養」、「小黑！真的很有感」、「超好用，真心推薦！本來痘痘肌用一年改善好多」、「我是混合偏油，使用後最有感的是肌膚穩定很多，T字部位也比較不會大出油」、「覺得小黑瓶不黏膩好吸收」。

購物網站「Her和她」推出全新「小黑瓶」超未來肌因賦活露100ml，原價7300元、特價3510元，相當於48折的優惠價，絕對是過年最棒的驚喜，待在家就可以直接血拼，不需要去外面人擠人，真的是明智之選。

▼▼點圖搶特價▼▼

▲小黑瓶,超未來肌因賦活露,蘭蔻,保養,Her和她。（圖／IG）

▲蘭蔻超未來肌因賦活露100ml，原價5380元、特價3510元，點我購買。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

關鍵字：

蘭蔻, 小黑瓶, 保養, 超未來肌因賦活露, Her和她, Her

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

31歲奚夢瑤肌膚掐得出水　每天敷3片面膜保持水嫩

31歲奚夢瑤肌膚掐得出水　每天敷3片面膜保持水嫩

內衣太小、多年不換！3大內衣穿搭誤區　小心胸部越來越小

內衣太小、多年不換！3大內衣穿搭誤區　小心胸部越來越小

女孩專用「濕式衛生紙」特價還送超Q米妮髮帶！讓私密肌乾爽又舒適

女孩專用「濕式衛生紙」特價還送超Q米妮髮帶！讓私密肌乾爽又舒適

「薰衣草牛奶」眼盤好療癒！擦上眼仙氣爆棚　暗沉肌也能超顯白 楊謹華也愛！膠原蛋白每包才19元　養出Q彈光澤肌 140元買到韓國香水洗髮精！清新、甜蜜任選　甩髮就能迷惑男友 「別洗澡、洗衣、被人叫醒」　過年10大禁忌要知道 網讚：好準！「脫鞋方式」心理測驗看真實個性　第3種追求完美 誰都救不了！「佛系單身王」星座Top 3 　雙子隨緣、水瓶沒人讀懂 2021年12生肖各年齡層流年運勢　屬牛25歲容易惹上官司

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面